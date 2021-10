Marius måtte gi opp lærerdrømmen: – Jeg tenker at det firerkravet må vekk

Karrieredrømmen gikk i knus for mange da regjeringen i 2016 innførte krav om firer i matte fra videregående for å komme inn på lærerstudiet.

Nå vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet skrote det omdiskuterte kravet.

Det kommer frem av hovedpunktene i en ny, rødgrønn skolepolitikk som partiene har blitt enige om under regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen hotell.

– Hvis du har seks i norsk eller seks i samfunnsfag, og så skal du ikke kunne undervise i det fordi du har tre i matte? Jeg tror alle som kjenner skolen hører at det er rett og slett gal bruk av ressurser, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Reaksjonene på planene er blandede.

Måtte droppe lærerstudiet

– Jeg synes det er flott, sier Marius Hallem Nysæther, som måtte legge lærerdrømmen på hylla da kravet ble innført.

Han var på den tiden i gang med lærerutdanningen, men tok permisjon fra studiet for å jobbe som lærer. Mens han samlet arbeidserfaring ble utdanningsløpet endret, og regjeringen innførte firerkravet i matte.

– For meg var det måten jeg forsvant ut av studiet på, forteller Marius.

Da hjalp det ikke at han hadde bestått høyskolematten mens han studerte. Han måtte søke seg inn på nytt med treeren fra videregående skole, og var da ikke ønsket på studiet.

I dag er han positiv til Arbeiderpartiet og Senterpartiets planer for skolepolitikken.

– Jeg tenker at det firerkravet må vekk, fordi det er et tall fra du var 15–16 år som settes på en lapp, og den har absolutt ingenting å si om hvordan du som 20-åring er egnet til å fullføre et studie.

Kritisk til å senke kravene

Norsk Lektorlag mener derimot at å fjerne krav er helt feil vei å gå.

– Jeg synes de er på ville veier når de senker kravene til hva slags kunnskaper de fremtidige lærerne skal ha i matematikk. Man trenger matematikkunnskaper i alle fag for å undervise på en god måte, sier leder i lektorlaget Rita Helgesen.

– Vi i norsk lektorlag mener det bør stilles krav i flere fag, for eksempel norsk, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen. Foto: Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag er redd forslaget om å skrote mattekravet vil bety at nivået på undervisere går ned. Helst ville de sett at det ble stilt krav i flere fag – for eksempel i norsk.

Rita Helgesen sier til NRK at en ny regjering heller burde innført andre virkemidler for å få flere og bedre søkere.

– Dette handler ikke bare om firerkravet, det handler også om at mange unge ikke finner læreryrket attraktivt nok. For eksempel er lønna for dårlig. Så det regjeringen kan gjøre er å bevilge mer penger slik at det er attraktivt for ungdommen å søke seg til læreryrket.

Mener Ap og Sp senker ambisjonene

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde reagerer på planene om å fjerne kravet. Hun mener det er feil måte å få flere til å fullføre utdanningen.

– Jeg synes det er trist at Arbeiderpartiet og Senterpartiets store løft til skolen er å senke ambisjonene på vegne av læreryrket, og reversere viktige krav til lærerne.

– Etter at vi innførte karakteren fire er det flere som fullfører lærerutdanningen. Det er færre som stryker på matematikkeksamen. Det betyr at norske elever får flere gode lærere i klasserommene.

Også leder i Venstre og nåværende Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til Dagsnytt 18 at Ap og Sp senker ambisjonene for skolepolitikken.

– Det er skuffende, men ikke overraskende, sier Melby.

Melby mener at mange av pilene peker i riktig retning for norsk skole etter borgerlig regjering.

– Vi får stadig flere kvalifiserte lærere, stadig flere lærere og stadig flere gjennomfører og fullfører videregående skole. Dette er noe vi har advart mot gjennom hele valgkampen, men nå ser vi resultatene. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner sammen, så senker man ambisjonene, og de som blir skadelidende av det, er norske elever, sier Melby.

Jonas Gahr Støre avviser at en endring vil gi færre gode lærere.

– Det blir bedre lærere. Vi skal ha mer treffsikre kvalitetskrav for opptaket, sier Ap-lederen.

– Selvfølgelig skal de som underviser i matte være gode i matte. Derfor skal vi ha en god lærerutdanning der du blir god i matte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre og Vedum kan derimot ikke nå gi et svar på hvilke krav som vil gjelde, men sier de tar sikte på å sette de nye reglene i verk allerede fra neste skoleår.

– Vanskelig å skulle snu igjen

Hjemme hos Marius Hallem Nysæter ligger fremdeles lærebøkene fra studiet gjemt i en boks. Det var i håp om at han fikk muligheten til å dra tilbake til studiet.

Dessverre kommer en eventuell endring for sent. Nå er han godt i gang med filmstudier.

– Da blir det litt vanskelig å skulle snu igjen nå. Selv om jeg likte å jobbe som lærer og fortsatt jobber som vikar iblant så blir det å gå fem år på det studiet nå litt tungt å gå tilbake til.

Andre kan derimot få sjansen, blir det som Ap og Sp legger opp til.