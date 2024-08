Marius Borg Høiby siktet for vold

– Han er siktet for kroppskrenkelse som etter loven er den minst alvorlige formen for vold, sier advokat Øyvind Bratlien til NRK.

Bratlien bekrefter til NRK at han forsvarer kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby.

– Verken min klient eller jeg er blitt gjort kjent med hele innholdet i saken, og han har heller ikke forklart seg ennå, etter råd fra meg, sier Bratlien.

– Det er derfor ikke mye jeg kan si nå. Det er viktig at prosessen får gå sin gang på riktig måte, og at media respekterer min klients behov for privatliv og ro.

Advokat Øyvind Bratlien bekrefter til NRK at han forsvarer Marius Borg Høiby. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Politiet må få gjøre jobben uten at mediene avgjør faktum og skyld. Det er eventuelt rettens oppgave, om saken ender der, sier Bratlien.

Kongehuset henviser til Borg Høibys forsvarer.

– Vi henviser til Marius Borg Høibys forsvarer i denne saken, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe til NRK.

Se og Hør omtalte hendelsen først.

Utsatte Paris-reise

Kronprinsesse Mette-Marit skulle tirsdag vært i Paris for å bivåne de olympiske lekene.

Den reisen ble derimot utsatt.

Kongehuset bekrefter til NRK at reisen til Paris foreløpig er utsatt, men at kronprinsesse Mette-Marit håper å kunne reise ned ved et senere tidspunkt.

Bilder fra Paris-OLs storstue Stade de France tirsdag kveld viser kronprins Haakon i VIP-losjen, uten kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprins Haakon på Stade de France i Paris under OL. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ifølge Kongehusets offisielle program, følger kronprins Haakon øvelsene i friidrett på Stade de France fra rundt klokken 19 tirsdag kveld. Tidligere tirsdag var han ved Versailles-slottet for å følge finalen i sprangridning.

Det er ifølge Kongehusets program planlagt at kronprinsen og kronprinsessen skal være i Paris for å følge med på OL fra tirsdag til lørdag.

Saken fortsetter under. Du kan tipse NRKs krimgruppe om denne eller andre saker her:

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om saken eller andre krimsaker? Du kan tipse anonymt via NRKs krypterte varslertjeneste.

PST varslet

Oslo politidistrikt ønsker ikke å bekrefte at det er nettopp Borg Høiby som er siktet.

De bekrefter derimot å ha rykket ut på en voldshendelse i helgen.

– Politiet rykket ut til en adresse på Frogner søndag formiddag, etter melding om en voldshendelse som skal ha skjedd i løpet av natten. En person ble pågrepet og siktet for kroppskrenkelse og senere dimittert fra arresten, sier pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at de er kjent med en hendelse i helgen.

– PST ble varslet i løpet av helgen om en hendelse, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Han henviser til Oslo politidistrikt for videre spørsmål.