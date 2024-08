Marius Borg Høiby siktet – må Mette-Marit vitne?

Hva vet vi om det som har skjedd?

Marius Borg Høiby var hjemme hos en kvinne på Frogner natt til søndag 4. august.

Ifølge NRKs kilder var Høiby der en gang mellom klokken 01.00 og 03.00 da kroppskrenkelsen skjedde.

– Det er snakk om kvelertak og slag, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NRK.

Politiet har ikke bekreftet dette. Kvinnen er sykmeldt og har hatt legetilsyn. Hun har ikke vært innlagt på sykehus, og har heller ikke ønsket besøksforbud.

– Det går bra med henne, sånn fysisk, sier Larsen ti dager etter hendelsen.

Søndag 4. august klokken 12.30 tok en venninne av fornærmede kontakt med politiet og meldte om hendelsen.

Basert på opplysninger fra den fornærmede kvinnen og undersøkelser i leiligheten, besluttet politiet å anmelde Høiby og pågripe ham for kroppskrenkelse. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde skadeverk i leiligheten.

Etter avtale møttes de ved Jansløkka skole, rett ved Skaugum, og Høiby ble pågrepet klokken 16.10.

«Han møtte der etter avtale med politiet, som hadde kontaktet han per telefon kort tid i forveien. Pågripelsen foregikk rolig,» opplyser politiet i en pressemelding.

Han ble løslatt mandag 5. august klokken 15.39.

Hva er han siktet for?

Ifølge siktelsen til politiet skal Høiby ha utsatt kvinnen for vold og gjort skade i leiligheten på Frogner i Oslo. I leiligheten beslagla politiet en kniv.

Høiby er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk.

ØNSKER Å AVHØRE HØIBY: Politiinspektør Henriette Taxt Røstadli. Foto: Hanna Johre / NRK

Kroppskrenkelse er å utøve vold mot en annen person, eller fornærme personen fysisk. Kroppskrenkelse kan være alt fra å spytte på noen til an man klyper, lugger, slår eller sparker.

Kroppskrenkelse trenger ikke å innebære fysisk kontakt, og kan for eksempel være steinkasting eller påkjørsel, ifølge Lovdata.no.

Skadeverk betyr å skade eller ødelegge noen andres eiendom.

Hvilken straff risikerer han?

En vanlig straffeutmåling for kroppskrenkelse ligger på mellom 30 og 120 dager i fengsel. Dersom handlingen blir regnet som grov, kan straffen skjerpes og justeres opp til seks år i fengsel.

Straffen for skadeverk er bøter eller fengsel i inntil ett år. Grovt skadeverk kan straffes med bøter eller inntil seks års fengsel.

– Straff for kroppskrenkelse kan variere fra en bot til noen måneder ubetinget fengsel. Det skal i praksis ikke veldig mye til før det er tale om en kort ubetinget fengselsstraff ved bruk av vold, sier Heidi Reisvang, advokat hos Elden Advokatfirma.

– Normalområdet ligger under 60 dagers fengsel, men er det tale om uprovosert vold som ligger i grenseområdet opp mot kroppsskade ligger som regel straffen fra 90 dagers fengsel. Dersom det også er tale om trusler, vil det medføre en noe strengere straff. Skadeverk er som utgangspunkt noe man får en bot for, sier hun.

Reisvang bemerker at hun ikke kjenner de konkrete omstendighetene i saken, og at individuelle forhold vil kunne få betydning for både hva slags straff man får og lengden på denne.

Hun sier en erkjennelse i politiavhør vil medføre at retten senere kan gi ham strafferabatt, og størrelsen på den vil blant annet bero på i hvilken grad den letter politiets etterforskning og oppklarer saken.

– Hva betyr en eventuell rusbehandling for straffutmålingen?

– Dersom man har rusproblemer, vil det kunne få betydning for type straff man idømmes. I noen tilfeller kan man få betinget fengsel på vilkår om oppfølging i rusprogram/behandling dersom man er motivert og egnet for det, sier Reisvang.

Hva sier Marius Borg Høiby om siktelsen?

Marius Borg Høiby kom onsdag ettermiddag med en personlig uttalelse til NRK.

«Forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel. Jeg har flere psykiske lidelser som gjør at jeg gjennom hele oppveksten og det voksne liv, har hatt, og har utfordringer. Jeg har over lengre tid slitt med rusbruk, noe jeg har vært i behandling for tidligere. Denne behandlingen skal jeg nå gjenoppta og ta på største alvor», skriver Høiby.

Han skriver at han ønsker å stå til ansvar for det han har gjort, og at han vil forklare seg sannferdig til politiet.

«For meg er det aller viktigste å si unnskyld til kjæresten min», skriver han.

Kvinnens bistandsadvokat skriver i en SMS til NRK at de ikke skal ha et forhold lenger.

Uttalelsen til Høiby kom overraskende da han ennå ikke er avhørt av politiet.

– Han har formelt ikke tatt stilling til straffskyld da han ikke har vært i avhør, men i realiteten er dette en erkjennelse av straffskyld etter siktelsen, skriver forsvarer Øystein Bratlien til NRK.

Det er avtalt avhør av både Marius Borg Høiby og den fornærmede kvinnen neste uke.

Kan siktelsen bli frafalt dersom fornærmede ønsker det?

Nei. Det er politiet som har anmeldt Høiby.

Den fornærmede kvinnen kan nekte å forklare seg for politiet, men hun har plikt til å forklare seg i retten.

Hadde det vært et ekteskapslignende forhold, er man fritatt fra vitneplikten i retten. (Les mer om vitneplikt lenger ned i saken).

Hvorfor identifiseres han i mediene?

FORKLARER: Fagredaktør Marius Tetlie i NRK. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Som hovedregel skal pressen være varsomme med å bruke navn og bilde på personer som er involvert i straffesaker, særlig i et tidlig studium av saken.

Det går frem av pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten.

NRK har likevel valgt å omtale siktelsen av Marius Borg Høiby. Han er sønn av kronprinsesse Mette-Marit og er med det medlem av kongefamilien, selv om han ikke har noen offisiell rolle i kongehuset.

Kronprinsessen, som er medlem av kongehuset, har en spesiell rolle og posisjon i det norske samfunnet. NRK mener derfor at det er et berettiget å informere publikum om at hennes sønn er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Saken har også påvirket kronprinsessens gjennomføring av offisielle oppdrag.

Det er viktig å understreke at Marius Borg Høiby er siktet, og ikke dømt.

– Slik vi ser det, har Marius Borg Høiby krav på et større vern av sitt privatliv enn hva kronprinsparet eller kongeparet har. Han har ingen offisiell rolle. Men hvor offentlig han er, kan også diskuteres, sier fagredaktør Marius Tetlie i NRK og fortsetter:

– Han figurerer på en del sammenkomster, han har en åpen profil på Instagram med 60.000 følgere. Så han har til dels et virke i offentligheten, selv om han ikke gjør det i egenskap av å representere kongehuset. Så det er jo en del dilemmaer her, men grunnleggende sett; han har krav på større grad av vern, sier Tetlie.

FORSKJELL PÅ IMMUNITET I KONGEFAMILIEN: Prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald ankommer middagen i forbindelse med prinsessens myndighetsdag på Deichman i Bjørvika. Marius Borg Høiby er del av kongefamilien, men ikke kongehuset. Foto: Lise Åserud / NTB

Har Marius Borg Høiby immunitet?

Nei. Borg Høiby er ikke en del av kongehuset, men likevel medlem av kongefamilien i kraft av å være kronprinsesse Mette-Marits sønn.

Kong Harald har immunitet. Kongen «kan ikke lastes, eller anklages» står det i Grunnloven paragraf 5. Det gjelder uansett om han opptrer som del av statsmakten eller som privatmann.

Kongen kan likevel velge å for eksempel vedta en bot om han blir tatt i å kjøre for fort.

Immuniteten gjelder ikke bare for kongen.

Prinser og prinsesser kan bare stilles til ansvar for Kongen eller den han utpeker til dommer over dem, står det i Grunnlovens paragraf 37.

Må Mette-Marit stille i avhør?

Kronprinsesse Mette-Marit har en viktig rolle, ikke bare fordi hun er moren til Marius Borg Høiby, men også fordi hun snakket med den fornærmede kvinnen etter hendelsen.

Hun kan dermed sitte med viktig informasjon om hva den fornærmede har forklart kort tid etter det som skal ha skjedd i leiligheten på Frogner.

Spørsmålet er om hun har forklaringsplikt.

– Vi må skille mellom forklaringer til politiet (avhør) og forklaringer for retten. Ingen har forklaringsplikt overfor politiet, men alminnelige vitner har forklaringsplikt for retten, sier tingrettsdommer Ina Strømstad.

Nærstående til en siktet, som en mor, har ikke forklaringsplikt for politiet eller for retten.

Nærstående kan likevel ønske å forklare seg, dersom vedkommende ønsker det.

NRK har spurt Slottet om Mette-Marit vil la seg avhøre, men foreløpig ikke fått svar.

Hva har kongehuset sagt om hendelsen?

Kronprins Haakon kommenterte saken 7. august. Han var da i Paris for å se på OL. Kronprinsesse Mette-Marit reiste ned senere på grunn av saken.

– Det er en alvorlig sak når politiet er involvert. Samtidig er det ikke riktig å gå inn i detaljer. Dette preger meg også, men jeg er her for å heie på laget vårt i OL, sa han.

SVARTE I PARIS: Kronprins Haakon kommenterte saken med Marius Borg Høiby. Du trenger javascript for å se video. SVARTE I PARIS: Kronprins Haakon kommenterte saken med Marius Borg Høiby.

Slottet har ikke gitt råd til Marius Borg Høiby i saken.

– Det kongelige hoff har ikke rådgitt Marius Borg Høiby på noen måte i saken, skriver Slottets kommunikasjonssjef Guri Ofstad Varpe i en e-post til TV 2.

Skal Marius Borg Høiby i bryllupet til Märtha Louise og Durek Verrett?

Det er ennå uvisst. Bryllupet er i Geiranger 31. august. Det kommer informasjon om kongehusets deltagelse i bryllupet neste uke. Om det kommer noe informasjon om Marius Borg Høiby, vet vi ikke.