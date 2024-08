Marius Borg Høiby møtte politiet etter avtale – arrestert ved Jansløkka skole

Høiby skal ha møtt politiet ved skulen etter avtale. Arrestasjonen skal ha skjedd søndag ettermiddag.

Sonen til kronprinsesse Mette-Marit er sikta for skadeverk og kroppskrenking etter ei hending i ei leilegheit på Frogner i Oslo natt tll søndag. Det er ei fornærma kvinne i saka, og politiet opplyste tidlegare i veka at det er ein relasjon mellom dei.

Høiby bur for tida på Skaugum. Skaugum gard er kronprinsparet sin residens og ligg i Asker. Jansløkka skole ligg rett ved residensen, og det var her Høiby vart arrestert av politiet.

SKULEN: Jansløkka skole ligg rett ved Skaugum der kronprinsparet bur. Høiby har også bustad på Skaugum. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Jansløkka skole er Høiby sin gamle barneskule. Også prinsesse Ingrid Aleksandra og prins Sverre Magnus har gått på Jansløkka skole.

Kronprinsen kommenterte saka i Paris

Kronprins Haakon er allereie i Paris, og onsdag ettermiddag trefte han pressa.

– Det er ei alvorleg sak når politiet er involverte. Samstundes er det ikkje riktig å gå inn i detaljar, sa han.

– Dette pregar meg også, men eg er her for å heie på laget vårt i OL. Det er fantastiske prestasjonar som blir lagt ned her.

Kronprinsen om Høiby: - Alvorlig sak når politiet er involvert Du trenger javascript for å se video.

Kronprinsessa reiste i dag til Paris for å følgje dei norske OL-utøverane.

Vart sett på glattcelle

Politiet har opplyst at dei rykka ut til ei adresse på Frogner i Oslo søndag føremiddag, etter melding om ei valdshending som skulle ha skjedd i løpet av natta.

Høiby vart arrestert nokre timar seinare, om ettermiddagen, etter det NRK kjenner til.

Saka blir etterforska av Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.