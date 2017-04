– Jeg reagerer spesielt på at statsråden antyder at Stortinget ikke vil følge loven. Det er en feil historiefortelling, sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, på Politisk kvarter i morges.

Hun har ikke tenkt til å endre en eneste bokstav i mistillitsforslaget som er varslet mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i formiddag.

– I dag kommer Stortinget for tredje gang til å overstyre statsråden. Med det som har skjedd de to første gangene har vi ingen tillit til at statsråden vil følge opp Stortingets vedtak på en lojal måte.

Helgesen tar ikke selvkritikk

I STORMEN: Klima – og Miljøminister Vidar Helgesen (H) får mistillitsforslag mot seg i dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Den en statsråd og en regjering må gjøre er å følge norsk lov og de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av, sa Helgesen på Politisk Kvarter.

– Og du kunne ikke gjort noe annerledes?

Jeg kunne ikke latt være å konsultere den fremste juridiske ekspertisen staten rår over, og det ville vært feil å ikke følge de klare rådene vi der fikk.

– Men nå må du det?

– Nå gir Stortinget sin vurdering av en del ting i loven. Det vil vi følge opp i politikken videre. Men det er til syvende og sist de konkrete sakene som vil avgjøre hva dette betyr i praksis, sier Helgesen.

Det er her Arnstad mener Helgesen forteller en «feil historie». Hun hevder Helgesen aldri ba Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere hvorvidt Naturmangfoldslovens §18c kunne anvendes.

– Den gir mulighet for et uttak [av ulv] som er langt større enn det departementet har gitt inntrykk av, og der har vi også god støtte fra juridisk ekspertise som har vært i høring i komiteen på Stortinget, sier Arnstad.

Venstre støtter Helgesen, Ap avventer

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) mener på sin side at det er Arnstad som ikke har forstått saken riktig.

STØTTER HELGESEN: Ola Elvestuen (V) mener det vil være uansvarlig å stemme for mistillitsforslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Utgangspunktet er at ulv er en kritisk trua art i Norge, og der har vi en internasjonal forpliktelse gjennom Bern-konvensjonen. Da er det begrenset hvor mange ulv man kan ta ut, sier Elvestuen.

Arbeiderpartiets Terje Aasland vil på sin side ikke si om partiet støtter mistillitsforslaget mot Helgesen.

– Nå skal jeg først og fremst lytte til hva Helgesen sier i Stortinget, for det er det som er helt avgjørende, sier stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet.

Elvestuen mener det vil være grovt uansvarlig å støtte mistillitsforslaget.

– Senterpartiet har kjørt en råpopulistisk linje og vil drepe all ulv i Norge. De har fremmet et mistillitsforslag mot en statsråd for at han følger loven, sier han.