Marie Fredriksson er død

Det melder svenske Expressen tirsdag.

– Det er med stor sorg vi må kunngjøre at en av våre største og mest elskede artister er borte. Marie Fredriksson døde om morgenen 9. desember etter tidligere sykdom, skriver hennes manager Marie Dimberg i en pressemelding.

I 2002 ble Marie Fredriksson svært syk da hun ble rammet av en hjernesvulst, og legene ga henne ett år igjen å leve. Tre år senere kunne hun fortelle at hun var friskmeldt.

Men i 2016 orket hun ikke lenger å holde konserter eller spille inn nye album på grunn av ettervirkninger av sykdommen. Dermed ble en stor sommerturné som var planlagt innstilt.

Marie Fredriksson og Per Gessle i Roxette på scenen under musikkfestivalen Peace and Love i Borlänge. Foto: Erik Mårtensson / NTB scanpix

På sin 60-årsdag 30. mai i fjor ga Marie Fredriksson ut jazz-singelen «Sing me a song». Ifølge artisten var sangen en gave til fansen for all støtten de har gitt henne.

– Å gi ut en sang på bursdagen min er min måte å vise takknemlighet for all kjærligheten jeg har fått gjennom årene, dette er min 60-årsgave til meg selv og til alle fans, sa hun i en pressemelding.

Populær duo

Den folkekjære artisten var mest kjent fra popduoen Roxette, som var en svensk popduo bestående av Per Gessle og Marie Fredriksson.

Gessle skriver i en pressemelding at tiden har gått så altfor fort.

– Det kjennes ut som det var i går at Marie og jeg satt i min lille leilighet i Halmstad og delte drømmer. Og hvilken fantastisk drøm vi fikk dele, sier Gessle.

– All min kjærlighet til deg og din familien. Ting vil aldri bli det samme, sier han og refererer til Roxette-sangen «Things will never be the same».

Duoen ble dannet i 1986 og har solgt over 75 millioner plater i hele verden. De står bak en rekke store hitlåter, som «The Look», «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» og «Joyride».

– Verdenssorg

Elisabeth «Bettan» Andreassen beskriver Fredriksson som en god venninne.

– Dette er veldig trist. Det er et stort tap for Sverige, og hele verdens musikkbransje, sier hun til NRK.

Hennes tanker går til familien.

– Hun var et usedvanlig flott menneske og artist. Hele Sverige likte Marie, sier Andreassen.

Marie Fredriksson i den svenske popgruppen Roxette besøker Norge i 1989. Foto: Knut Falch / NTB

Den svenske Grand Prix-artisten Pernilla Wahlgren, også kjent for nordmenn for serien "Wahlgrens Värld", fikk nyheten under en pressekonferanse i Sverige og sier til Aftonbladet at det er et stort tap.

– Jeg føler at det kommer til å bli verdenssorg ettersom hun var en så fantastisk artist og menneske, som var for ung, selv om jeg vet at hun har vært syk lenge, sier hun.

NRK-programleder Thomas Felberg forteller at hans første reaksjon er at hun var fryktelig talentfull.

Musikkjournalist i NRK Thomas Felberg. Foto: Jon Olav Nesvold

– Hun sto for noen vanvittige hits sammen med sin makker, sier han.

Felberg beskriver nyheten som trist, men legger til at hun har vært syk lenge.

– All honnør til henne og Roxette, avslutter han.

Plateprodusent Christer Falck sier han elsket Fredrikssons bidrag til "Den flygande Holländaren" og hyllesten til Cornelis Vreeswick.

– Hun var innom butikken min på Aker Brygge i 1992 og sa hei da hun var på promobesøk med albumet "Den ständige resan". En uvanlig og hyggelig gest fra en artist som har solgt millioner av plater.

Marie Fredriksson etterlater seg mannen Mikael Bolyos (62), og deres to barn på 23 og 26 år.

Familien ber om å bli vist hensyn i sorgen, og forteller at Fredriksson vil bli begravet i stillhet med bare nærmeste familien til stede.