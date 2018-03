Marianne Borgen: – Dette er skikkelig trist

Det regjerer ifølge politiet fullstendig kaos rundt holmekollen. Slåsskamper, flere skadde personer og panikk preget slutten på det som skule være en familievennlig folkefest.

En ambulanse på vei til ulykkesstedet. Foto: Jon Petrusson

Folkefest ble til fyllefest

Oslo ordfører Marianne Borgen er fortsatt på Holmenkollen og synes det som utspiller seg rundt henne, – først og fremst er trist.

– Det er forferdelig trist at jeg nå er informert om at det er en person som er alvorlig skadet. Jeg håper personen får rask medisinsk hjelp og sender varme tanker til de pårørende. Nå håper jeg at folk tar vare på hverandre og kommer seg pent og trygt hjem, sier Borge til NRK.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Politiet melder at mange på vei hjem fra femmila er overstadig beruset og svært ufine mot politiet og hverandre.

– Mange av tilskuerne er overstadig beruset, det skaper ekstra problemer. Jeg kan ikke huske at det har vært så ille under skifesten tidligere år, sier politiets innsatsleder Arve Røtterud.

Marianne Borgen synes det er trist at en så tradisjonsrik og flott dag skulle ende med panikk og ulykker.

– Jeg jobber med å skaffe meg en oversikt over situasjonen. Vi har lange tradisjoner på at folk koser seg i Holmenkollen. Dette er forferdelig trist nå håper jeg alle kommer seg vel hjem, sier Borgen.

Sporveien opplyser at trafikken er i gang på hele linje 1.

– Skikkelig dårlig arrangert

– Jeg har stått i kø på Frognerseterstoppet i over to timer. Det var fem stykker som kollapset rundt meg. Dette er skikkelig dårlig arrangert. Jeg synes dette er helt på trynet. Hvis OL skal bli arrangert her, som er drømmen, må de virkelig steppe opp. De klarer ikke å arrangere en liten skifestival engang, sier Lene Kristine Dåstøl.

Holmenkollen Skifestivals kommunikasjonssjef Emilie Nordskar sier de er i tett dialog med politiet.

– Vårt mål er å lage en inkluderende og hyggelig folkefest i kollen. Vi ønsker ikke at dette skal være ubehagelig for noen. Vi har siden 2016 jobbet med ulike tiltak for å dempe festen ute i Marka og vi kommer til å fortsette dette arbeidet, sier Nordskar.

Hadde dere nødvendig T-bane-kapasitet?

– Ruter og Oslo Sporveier hadde til i dag justert opp antall avganger til VM 2011 nivå, som tilsvarer fire avganger i kvarteret fra Majorstua. Det er deres maksimale kapasitet.

– Er dere rustet for morgendagen?

– Søndagen er en helt annen dag. Det er mindre alkohol, basert på våre erfaringer er lørdagen den store utfartsdagen.

– Hva har du å si til de som drikker seg sanseløse?

– Det er fryktelig leit. Vi ønsker fokus på folkefest og skiglede, og har vi har forsøkt å dempe festen i marka. Men vi ser at her er vi nødt til å jobbe videre. Femmila startet senere i år enn tidligere, og dermed fått i seg mer alkohol enn tidligere.