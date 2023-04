Maria (19) kjenner den svake kronen på kroppen: – En vond magefølelse

– Det går fortsatt, men jeg må ærlig innrømme at jeg begynner å tømme studiestøtten, og vi er jo bare i starten av april.

– Det er en vond magefølelse at man ikke vet helt hvordan det vil gå, forteller Maria Augusta Førner (19) til NRK.

Hun går nå sitt andre år på en bachelorgrad i internasjonale studier ved Universitetet i Leiden, Nederland.

For henne var det viktig å studere i utlandet.

– Jeg tar en grad som fokuserer på Europa som region, og jeg lærer språk som blir brukt i EU-sammenheng. Jeg får kunnskap som er viktig for Norge, som jeg vil ta med meg hjem, forteller Førner, som nylig ble valgt til leder av ANSA Benelux.

Maria Augusta Førner på sykkeltur i studentbyen Leiden i Nederland. Foto: Privat

Men med høy prisvekst og svak kronekurs er det krevende for norske studenter i utlandet å få økonomien til å gå rundt. Pengene de får fra Lånekassen strekker ikke like langt som tidligere.

Grafen under viser at både euro og amerikanske dollar har blitt stadig dyrere.

Det har den 19 år gamle studenten selv kjent på lommeboka.

– Man må prioritere veldig nøye hva man bruker penger på. Man må være veldig forsiktig, og følge godt med på kronekursen når man overfører penger til den lokale kontoen, sier Førner.

– Det skapes en veldig stor kontrast mellom de som kan lene seg på foreldrene sine, og de som ikke kan det, tilføyer hun.

Selv får hun noe støtte hjemmefra til å dekke hjemreiser.

– Men det er lettere sagt enn gjort å forvente at man skal be om støtte hjemmefra. Det er ikke noe jeg vil spørre om. Men jeg er litt redd for at jeg må be om hjelp mot slutten av semesteret for å få det til å gå rundt, sier Førner.

Maria Augusta Førner mener det er viktig å tilrettelegge for at norske studenter skal kunne fortsette å studere i utlandet. Foto: Privat

LO vil gi studiestøtte i euro

Skoleforbundet i arbeidstakerorganisasjonen LO mener det må tas grep for å sikre en mer forutsigbar økonomi for norske studenter i utlandet.

– Studiestøtten burde gis i euro. På den måten gjør man den mer forutsigbar, sier forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund.

Han peker på at den svake kronekursen gjør at dagens studiestøtte ikke lenger strekker til.

– Hvis man går over til å beregne og utbetale studiestøtten i euro, så vil vi unngå mange av disse valutaproblemene, mener Stava.

Forbundssekretær Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund mener studiestøtten bør gis i euro. Foto: RUNAR NØRSTAD / Skolenes landsforbund

Samtidig vil LO-forbundet øke studiestøtten kraftig, og knytte den til EUs fattigdomsgrense, som i dag er på rundt 251.000 kroner. Dette har også studentorganisasjonen ANSA tidligere foreslått.

– Det høres veldig dyrt ut for staten?

– Dette har vi råd til! Det er klart at utgiftene for staten vil variere, men det kan ikke være et stort problem. Oljeprisen er i dollar, og den usikkerheten lever vi godt med, understreker han.

Stava mener også at forslaget om å bruke euro vil føre til mindre byråkrati, ikke mer.

– Kjempespennende forslag

Anna Handal Hellesnes er president i studentorganisasjonen ANSA. Hun mener det bør satses langt mer på studentene.

– Derfor er det fantastisk å høre at Skolenes landsforbund er enig med oss om at studiestøtten må økes til EUs fattigdomsgrense, sier hun.

Anna Handal Hellesnes, president i studentorganisasjonen ANSA, er åpen for å se nærmere på LO sitt «euro-forslag». Foto: ANSA

Hellesnes har ikke selv foreslått å bytte ut kronen, men er åpen for forslaget.

– Det er et kjempespennende forslag å utbetale studiestøtten til utenlandsstudentene i en valuta som euroen, og vi gleder oss til å se mer på detaljene i forslaget.

Hun mener det viktigste er å sikre at utenlandsstudentene ikke er så sårbare for økonomiske svingninger som i dag.

Maria Augusta Førner synes det er et godt forslag å gi studiestøtten i euro. Foto: Privat

Studenten Maria Augusta Førner er også begeistret for LO-forslaget.

– Jeg tror det kunne ha vært en stor hjelp å få studiestøtten utbetalt i euro. Da kunne vi brukt mindre penger på overføringer og tapt mindre penger på kursen, sier hun.

– Alle som har studert i utlandet vet hvor verdifullt det er. Vi er så takknemlige for muligheten til å gjøre det – og vi vil veldig gjerne fortsette å ha den muligheten, legger hun til.

Regjeringen vil beholde kronen

Regjeringen har ingen planer om å bytte ut kronen med euroen.

– For å kompensere for valutasvingninger, blir lån og stipend til skolepenger utenfor Norden valutajustert. Valutajusteringen skjer like før utbetaling, slik at studenter skal kunne betale det faktiske skolepengebeløpet i en gitt valuta.

– Vi planlegger ikke å endre på dette nå, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet mener dagens studiefinansieringsordning allerede er god. Foto: Ragne B. Lysaker

Han mener at man ikke kan se på studentene isolert.

– Det er viktig å huske på at det er veldig mange i samfunnet vårt, ikke bare studenter, som merker effektene av høy prisvekst og svak kronekurs.

– Når det er sagt, har Norge en god utdanningsstøtteordning for norske studenter i utlandet, spesielt sammenlignet med utdanningsstøtten i sammenlignbare land, tilføyer Hoel.

I budsjettforhandlingene med SV, ble det bestemt at studiestøtten skal økes med 7 prosent utover forventet prisvekst for neste studieår, understreker Hoel.

Økningen vil tre i kraft i august.

– Dette er den største økningen i studiestøtten over ett enkelt budsjettår på 15 år.