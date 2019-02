Marerittmåling for Ernas drømmeregjering

Solbergs drøm om en borgerlig flertallsregjering med fire partier gikk i oppfyllelse da KrF gikk inn i regjering i januar.

Men etter målingene å dømme er ikke velgerne like begeistret. Samtlige regjeringspartier mister oppslutning i målingen Norstat har utført for NRK og Aftenposten i februar.

I vårt første partibarometer etter regjeringsutvidelsen har de borgerlige partiene en oppslutning på 40,9 prosent til sammen. Det er det laveste tallet de fire partiene har hatt på Norstats NRK-målinger i Erna Solbergs tid som statsminister.

Partibarometer februar 2019 Periode 29.01.19–04.02.19. 937 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,5 pp. Parti Endring +1,5 R 4,8 % +1,5 +0,4 SV 7,8 % +0,4 +1,9 AP 29,2 % +1,9 −0,3 SP 11,8 % −0,3 +0,8 MDG 3,2 % +0,8 −0,3 KRF 3,4 % −0,3 −0,5 V 2,6 % −0,5 −4,1 H 22,9 % −4,1 −0,2 FRP 12,0 % −0,2 +0,6 Andre 2,2 % +0,6 Kilde: Norstat

Størst er fallet for Høyre. De har en oppslutning på 22,9 prosent i februar, ned 4,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

Nestleder Jan Tore Sanner tror det skyldes «stort fokus på enkeltsaker».

– Viser målingen også at velgerne ikke deler Høyres entusiasme for en borgerlig flertallsregjering?

– Det er vårt ansvar å vise velgerne at en flertallsregjering er bra for landet, at det gir lav arbeidsledighet og trygger velferden. Nå er det bare to og en halv uke siden regjeringen kom på plass, så selv om vi er utålmodige for resultater, så må vi nok vente noe tid før vi ser de positive utslagene på målingene, svarer Sanner.

Høyre taper på flere målinger

Nettstedet Poll of polls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg viser en oppslutning på 24,2 prosent for Høyre i årets første måned. Til sammenligning var gjennomsnittet i januar i fjor 29 prosent for partiet.

Ikke siden august 2017 har Høyre hatt et så lavt snitt som nå.

– Det har vært mye støy og uro i norsk politikk, og stort fokus på enkeltsaker. For oss er det viktig at vi har fått på plass en flertallsregjering. Det betyr at vi kan skape forutsigbarhet og ikke minst gode resultater for innbyggerne, sier Sanner.

AVHENGIG AV HVERANDRE: Jan Tore Sanner og hans Høyre er avhengig av at KrF-leder Olaug Bollestad lykkes med å tiltrekke seg flere velgere. Her er de to sammen etter at KrF med et nødskrik sa ja til å gå inn regjeringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dersom dagens regjering skal beholde flertallet på Stortinget også etter neste valg, må Venstre og KrF gjøre det bedre enn de gjør på målingene i dag.

Venstre under tre prosent

Begge sentrumspartiene er fortsatt under sperregrensen i denne februarmålingen. Venstre går ned 0,5 prosentpoeng. Kun 2,6 prosent av de spurte svarer at de ville stemt på Trine Skei Grandes parti dersom det var valg i morgen.

– Det er en måling som er for dårlig, og som trolig viser at Venstre lider under at vi har brukt mye tid på regjeringsforhandlinger, og har hatt mindre tid til å få markedsført sosialliberal politikk, sier Venstres nestleder Terje Breivik til NRK.

Venstre har i likhet med Høyre hatt en tung start på 2019. I januar har de et snitt på 3,3 prosent på Poll of polls oversikt over nasjonale målinger, ned fra 4,1 prosent i januar 2018.

Venstres nestleder Terje Breivik sier to runder med regjeringsforhandlinger har gitt partiet mindre tid til å vise fram sin egen politikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På spørsmål om vedvarende dårlige målinger kan få Venstre til å revurdere regjeringsdeltakelsen, svarer Breivik:

– Venstre er en organisasjon som har null oppmerksomhet rettet mot spekulasjoner om valgresultat. Vi har hatt en helg med fylkesårsmøter i hele landet, og vi kan rapportere om entusiastiske folkevalgte som er mer enn klare til å starte valgkampen.

Rødgrønt flertall

Dersom målingen var valgresultatet, hadde Venstre og de tre andre regjeringspartiene kun hatt 69 stortingsrepresentanter til sammen.

Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre viser målingen at Erna Solbergs mannskap «ikke har klart å formidle et positivt prosjekt».

– Jeg tror privatisering og intern uenighet sender signaler som folk reagerer på. Jeg tror Arbeiderpartiet gjør det bra her, fordi vi har et alternativ til det, sier Støre til NRK.

Mandatfordeling februar Antall stortingsrepresentanter per parti om denne målingen var valg, sammenlignet med hvor mange de har i dag PARTI ENDRING Ap Arbeiderpartiet + 5 5 opp fra 2013 H Høyre -2 2 ned fra 2013 Frp Fremskrittspartiet -5 5 ned fra 2013 Sp Senterpartiet + 3 3 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 3 3 opp fra 2013 R Rødt + 8 8 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti -6 6 ned fra 2013 V Venstre -6 6 ned fra 2013 MDG Miljøpartiet de Grønne 0 Ingen endring siden 2013 Norstat

Arbeiderpartiet har en oppslutning på 29,2 prosent i februar, opp 1,9 prosentpoeng fra januarmålingen.

De tidligere rødgrønne regjeringskameratene Ap, SV og Sp hadde fått 90 mandater dersom målingen var valgresultatet.

De ville i så fall fått følge av hele ni stortingsrepresentanter fra Rødt, som har en oppslutning på 4,8 prosent i målingen for februar.