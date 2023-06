Maren Walvik Johnsen fra Arendal døde tidligere i juni av livmorhalskreft.

I dag bisettes hun i Oslo domkirke, etter eget ønske.

Maren Walvik Johnsen bisettes i Oslo domkirke. Foto: Kari Anne Saude / NRK

Walvik Johnsen oppdaget i 2021 at hun hadde livmorshalskreft, og har delt åpent om erfaringene sine.

Hun testet seg for livmorhalskreft som 25-åring. Resultatene ble feiltolket, og livmorhalskreften ble ikke oppdaget før to år senere.

– Det er med stor sorg og blødende hjerte jeg dessverre må melde at min og vår alles kjære Maren døde fra oss i går ettermiddag, skrev faren Kjetil Johnsen på Facebook da dødsbudskapet ble kjent.

– Har satt et enormt fotavtrykk

Informasjonssjef Katrine Eide fra Kreftforeningen er blant de mange som deltar i bisettelsen.

– At hun begraves i dag er vondt for mange. Men Maren har satt et enormt fotavtrykk som vil leve videre. Hun er et forbilde, og kommer til å være det lenge, sier Eide.

Oslo domkirke fylles opp av blomster. Foto: Kari Anne Saude / NRK

Engasjementet til Walvik Johnsen har ifølge henne hatt stor betydning for kreftsaken.

– Åpenhet betyr alt. Maren har vært en veldig viktig person for å drive kreftsaken videre. Hennes vesen og engasjement har smittet over, og har allerede fått stor betydning, sier Eide.

Walvik Johnsen mente at Norge trengte et bedre testsystem for livmorhalskreft.

– Denne uken får vi det. Nå får alle norske kvinner som sjekker seg gjennom livmorhalsprogrammet en bedre test enn den Maren selv fikk. Det kommer til å ha stor betydning for krefttallene, og vil redde liv, sier Eide.