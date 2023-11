Maraton i Stortinget: Nå skal ministerne grilles om habilitet

Høyre-leder Erna Solberg må svare både om egen habilitetssak og om reglene da hun var statsminister – når Stortinget holder kontrollhøring i nesten 12 timer i dag.

– Hensikten er å få svar på hvorfor i alle dager kunne det går så galt? Hvorfor har de ulike statsrådene og en tidligere statsminister brutt habilitetsreglene?

Det sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NRK.

Saksordfører Grunde Almeland (V) skal stille spørsmål til tidligere statsminister Erna Solberg (H) og fem andre av Norges mest fremtredende politikere.

– Både Erna Solberg og de nå avgåtte statsrådene risikerer å møte ulike grader av kritikk fra kontrollkomiteen, men det viktigste komiteen skal gjøre er å sørge for at norsk politikk ikke havner i disse sakene nok en gang, sier Almeland.

Slik holdes den åpne høringen i dag Ekspander/minimer faktaboks Del 1 – Om habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer 08.35 – 09.45: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 10.15 – 11.25: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). 12.00 – 13.10: Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) 13.20 – 14.30: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). 16.00 – 17.10: Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Del 2 – Om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket 17.25 – 18.35: Tidligere statsminister Erna Solberg (H). 18.50 – 20.00: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). * Høringen blir strømmet på Stortingets nett-TV. (NTB)

Høringen starter tirsdag klokka 8.30 og er ikke ferdig før klokken 20 i kveld.

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. I tillegg kommer tidligere statsminister Erna Solberg (H) hele to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.

– I utgangspunktet har man hatt klare regler for habilitet, men når en rekke statsråder ikke har klart å følge helt grunnleggende regler, må man stille spørsmål ved om rutiner og praksis har vært gode nok, sier Almeland til NTB.

– Har ikke forstått regelverket

Benedikte Moltumyr Høgberg, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, mener at det kan tyde på at politikerne ikke kan reglene.

– I alle fall ikke alle. Vi har sett alle disse svarbrevene som noen av de tidligere statsrådene har sendt til kontrollkomiteen. Og i alle fall Borten Moe sier nå at han ville erkjent at han var inhabil, men det forstod han ikke 21. juli, sier jusprofessoren.

Benedikte Moltumyr Høgberg er jusprofessor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

21. juli var datoen den daværende forsknings- og høyere utdanningsministeren gikk av som følge av habilitetssaken.

– Det kan tyde på at han ikke helt fullt ut har forstått regelverket. Og tilsvarende med Anniken Huitfeldt som etablerte såkalte vanntett skott til sin ektemannen. Det kan man heller ikke gjøre for å omgjøre habilitetsregler, sier Moltumyr Høgberg.

Investor om Huitfeldtsaken: Tror ikke på at det har vært så vanntette skott

Jusprofessoren mener årsaken til alle sakene akkurat nå kan være at mediene har fulgt bedre med etter at den første saken ble avslørt. Bekymringen er derfor at vi har hatt slike saker tidligere.

– Det sier litt om at politikerne først og fremst forholder seg til tillit til velgerne og ikke like mye til de reglene som gjelder for offentlig forvaltning for øvrig, sier jusprofessoren.

Dobbelt opp for Solberg

– Høringen blir viktig for framtiden, ikke bare for meg men for hvor man legger terskelen for habilitet, hva man skal legge vekt på. Dette dreier seg også om hvilket regelverk framtidige representanter, om det er i regjering eller andre skal forholde seg til, sier Erna Solberg til NTB.

Høringen i Stortinget dreier seg ikke om ulovlig eller lovlig, men om tilliten til politikerne og om hvordan bestemmelsene om habilitet i Stortinget og for medlemmer av regjeringen er blitt praktisert og etterlevd.

Komiteen skal kontrollere den til enhver tid sittende regjering. Derfor er det begrenset hvilke konkrete konsekvenser høringen vil ha for Solberg.

– For Solbergs del som tidligere statsminister så har ikke Stortinget samme mulighet til å eventuelt vedta kritikk eller fremme mistillit, som vi har overfor sittende regjeringsmedlemmer. Men komiteen vil i vår innstilling kunne rette spesifikk kritikk mot også avgåtte medlemmer av regjering, hvis vi ser at det er på sin plass, sier Almeland.

SV: – Meget alvorlig

Fredag kunne Erna Solberg puste lettet ut for at verken hun eller ektemannen skal etterforskes for innsidehandel. Men tirsdag må hun svare for habilitet.

Saken er uansett «meget alvorlig», mener komitémedlem Audun Lysbakken (SV).

– Erna Solberg har vært inhabil i flere viktige beslutninger som statsminister. Høringen tirsdag er først og fremst til for å utdype og belyse det som allerede har kommet fram, sier han til NTB.

Erna Solberg vil ikke skille seg fra Sindre Finnes for hans aksjehandler

Selv om komiteen har begrensede sanksjonsmuligheter overfor Solberg, mener han høringen er et viktig ledd i arbeidet med «å gjenreise en kultur for politisk ansvar».

– Det er viktig å forstå at politisk ansvar er noe annet enn personlig skyld. Det vi kommer til å se nærmere på i høringen er Erna Solbergs politiske ansvar. Ikke hennes skyld eller dømmekraft, understreker han.

Komiteen setter av 1 time og 10 minutter til hver av de seks politikerne. De får først ti minutter til å legge fram saken sin før komitémedlemmene får stille spørsmål. Solberg må sette av dobbelt så mye, siden hun har to temaer hun skal forklare seg om.