Manshaus viste ny nazihilsen i retten

Manshaus hadde på forhånd av fengslingsmøtet i dag samtykket til fotografering. Han ga forsvarer Unni Fries en klem da han kom inn i retten, før han nok en gang utført en nazihilsen med høyre arm.

22 år gamle Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster.

Blåmerkene og skrubbsårene fra det første fengslingsmøtet er borte, men han er fortsatt kledd i en litt for stor mørk dress uten belte i livet.

Nekter avhør

NAZIHILSEN: Den terrorsiktede 22-åringen viste på nytt nazihilsen mot pressen. Foto: Olav Døvik / NRK

Retten kom under tvil frem til at dørene skal lukkes også denne gangen, slik at pressen ikke får være til stede under rettsmøtet. Hovedbegrunnelsen er at det ennå ikke er endelig avklart at 22-åringen ikke hadde medhjelpere.

Ifølge politiet vil de bli ferdige med å gjennomgå databeslaget i løpet av den neste måneden, slik at dette kan bli avklart.

Den terrorsiktede mannen nekter fortsatt å la seg avhøre. Manshaus samtykker ikke til fire nye uker i varetekt, og har begjært seg løslatt.

Manshaus har sittet i varetekt siden 12. august. Det er andre gang politiet ber om å få forlenget varetekten. Hvis politiet får medhold i begjæringen, vil han ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker – tolv uker hvis politiet som tidligere ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

Til sammenligning ble Anders Behring Breivik holdt i full isolasjon i 16 uker da han satt i varetekt. Begrunnelsen for Breiviks del var den samme som for Manshaus: politiet vil snu hver eneste stein og gjennomgå hvert eneste bevisfragment for å være hundre prosent sikre på at gjerningspersonen ikke hadde medhjelpere eller medvirkere.

Skal kartlegge tilregnelighet

Manshaus har erkjent å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17), som ble bisatt fra Haslum krematorium i forrige uke. 22-åringen ble pågrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, der han begynte å skyte kort tid etter drapet.

Manshaus har vært gjennom to avhør, men har ikke ønsket å forklare seg siden 18. august.

Han har imidlertid sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon for å kartlegge tilregneligheten hans.