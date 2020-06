Manshaus dømmes til forvaring

Da retten ble satt i Asker og Bærum tingrett torsdag leste dommer Annika Lindström opp slutningen først.

Dommen på 21 års forvaring med en minstetid på 14 år er i tråd med påstanden til aktoratet. Dommen er enstemmig.

Til sammenlikning fikk 22. juli-terroristen 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Manshaus dømmes også til å betale erstatning til de pårørende og til å betale saksomkostninger på drøyt 200.000 kroner.

Manshaus drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrep Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor.

Etter slutningen fortsetter Lindström å lese dommen på 40 sider. Hun går igjennom Manhaus' oppvekst, familiebakgrunn, studier, jobber og sosiale liv. Hun viser også til hans nynazistiske ideologi og at han ønsket voldelig revolusjon.

Retten mener han er tilregnelig

Aktor Johan Øverberg mener Manshaus er tilregnelig, og la derfor ned påstand om forvaring. Det er også straffen Manshaus har forventet. Han ønsket ikke å bli erklært utilregnelig.

Alle de tre sakkyndige var enige om at Manshaus er strafferettslig tilregnelig. Men forsvarerne mener det er tilstrekkelig tvil i dette spørsmålet.

Derfor argumenterte forsvarer Unni Fries mot Manshaus' ønske, og ba om at 22-åringen idømmes tvungent psykisk helsevern.

Dommen legger vekt på de sakkyndiges konklusjon, premissene for denne og forkaringene i retten. Retten mener det ikke har kommet frem momenter som kan trekke de sakkyndiges konklusjon i tvil.

Hun påpeker at han ikke var ruspåvirket.

– Drapet var planlagt

Retten finner det bevist utover en hver rimelig tvil at Manshaus handlet forsettlig da han avfyrte de dødelige skuddene mot stesøsteren. «Drapet var planlagt og overveid», heter det i dommen.

– Drapet fremstår som mer rasistisk motivert enn som terror, sa dommeren.

Når det gjelder terrortiltalen er aktoratet og forsvarerne uenige om terrorhandlingen er fullbyrdet. Forsøk på terrorangrep straffes mildere enn fullbyrdede terrorhandlinger.

I dommen heter det at loven også omfatter terrorplanlegging. Aktoratet mener terrorhandlingen er fullbyrdet ved drapsforsøk med hensikt til å skape frykt. Retten mener handlingen er å anse som et klart forsøk på en terrorhandling, og at tiltalepunktene må anses som to atskilte handlinger.

Retten finner det bevist at Manshaus hadde terrorhensikt ved angrepet på Al-Noor-moskeen.

Retten finner også utvilsomt at Manshaus tok seg inn i moskeen med forsett, og at formålet var å skyte og drepe så mange muslimer som mulig.

– Skyldkravet for drapsforsøk er oppfylt, sier Lindström.

Manshaus har ikke innrømmet straffskyld fordi han har påberopt seg nødrett. Dette avviser retten.

Ingen formildende omstendigheter

Retten mener det er skjerpende at drapet er begått overlegg. At drapet var rasistisk og hadde «karakter av ren henrettelse» regnes også som skjerpende omstendigheter.

Når det gjelder forsøket på terrorangrep viser retten til at frykten ikke bare rammer de direkte berørte, men også øvrige deler av samfunnet. Drapsforsøkene skjedde med terrorhensikt, og mener Manshaus' sterke gjennomføringsvilje er en skjerpende omstendighet.

Lindström påpeker at utfallet kunne blitt fatalt.

Retten mener det ikke er noen formildende omstendigheter, og at straffen må settes til lovens maksimum.

Lindström forklarer hensikten med forvaring, som er å beskytte samfunnet mot nye alvorlige forbrytelser i fremtiden.

Veien mot drap og terror

Lindström gikk først gjennom hendelsesbeløpet som anses som bevist utover en hver rimelig tvil.

Det handler først om nettsidene med nynazistisk innhold og handlet om «rasebasert» borgerkrig som Manshaus besøkte. Vennene begynte å unngå ham, og han ble interessert i konservativ kristendom.

Manshaus har pekt ut New Zealand-terroristen Brenton Tarrant som sin viktigste inspirasjonskilde. Han lastet ned Tarrants manifest etter angrepet i New Zealand mars 2019.

Dommen beskriver også møtet Manshaus hadde med Den nordiske motstandsbevegelsen, og påpeker at han brukte mye tid på høyreekstreme nettsider.

Manshaus kom også med flere rasistiske uttalelser til stesøsteren sin. Han truet også med å drepe broren sin dersom han fikk seg en kjæreste som ikke var norsk.

10.august 2019

Lindström går detaljert gjennom drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17). Hun ble drept med fire skudd i sin egen seng. Det eneste Manshaus skal ha sagt er «nå er det nok». Han forklarte i retten at hun «så overrasket ut».

Dommeren viser til Manshaus egne notater der det står at han hadde planer om å skyte så mange som mulig i moskeen og så tenne på bygningen.

Manshaus lastet opp en rekke bilder av seg selv på nettet før angrepet. Han ville bli husket som en martyr, står det i dommen.

Manhaus hadde på seg ett GoPro-kamera da han var i moskeen. Men han fikk ikke til å strømme angrepet på internett slik han hadde tenkt. Opptaket fra angrepet har blitt vist i retten.

Dommen siterer innlegget Manshaus publiserte på nettsiden Endchan før moskeangrepet, der han skriver at han ble utvalgt av «Saint Tarrant».

Innlegget avsluttes med «Valhall venter». «Formålet med innlegget var å få folk til å føle seg utpekt av ham selv, slik han følte seg utpekt av Tarrant», heter det i dommen.

To skudd gikk av da Manshaus ble overmannet i moskeen, og han ble slått i ansiktet med en geværkolbe. Muhammad Rafiq, som holdt Manshaus nede, har forklart at han fryktet for sitt eget liv flere ganger mens basketaket pågikk.

Hitler, Breivik og Tarrant som forbilder

I retten har Manshaus forklart at han mener «den hvite rase» er truet av ikke-vestlige innvandrere. Derfor har ha påberopt seg nødrett.

Han har nevnt både Adolf Hitler og Anders Behring Breivik som forbilder, hevdet det pågår et «folkemord på det europeiske folk», og kaller Holocaust en myte.

Det er også sentralt at han har fortalt at ble direkte inspirert av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant til å angripe moskeen.

– Jeg vil beklage til alle meningsfeller for at jeg ikke får utrettet mer skade. Det skammer jeg meg over. Jeg handlet impulsivt, var stresset, og burde ha planlagt angrepet bedre. Men jeg er stolt over å ha fått muligheten til å kjempe i en tid der man desperat trenger hjelp, sa Manshaus i sin forklaring.

Manshaus bestilte en skuddsikker vest og et GoPro-kamera bare noen få dager før han dro til Al-Noor-moskeen med farens rifle og hagle.

Inne i moskeen rettet Manshaus våpenet mot Muhammad Rafiq, Mohammad Javed Iqbal og et tredje moskemedlem. Han ble overmannet av Rafiq før han rakk å løsne skudd, og ble kraftig forslått i basketaket som fulgte.