Mannlige skuespillere om opprop: – Sjokkerende og nødvendig

Torsdag publiserte Aftenposten et opprop fra 487 norske, kvinnelige skuespillere, kalt #stilleforopptak. 40 anonyme historier om seksuell trakassering og overgrep blir fortalt.

Blant navnene på lista er kjente skuespillernavn som Janne Formoe, Mari Maurstad, Pia Tjelta, Henriette Steenstrup, Nasrin Khusrawi, Ane Dahl Torp, og Jenny Skavlan.

– Har vært vitne til ting

Skuespiller i NRK-serien Vikingane, Nils Jørgen Kaalstad, synes det er skremmende å lese fortellingene fra sine kvinnelige kollegaer.

– Jeg tenker at dette oppropet er viktig, bra og nødvendig. Mye av dette er sjokkerende å lese, og det virker som at det står verre til enn hva jeg trodde, sier 38-åringen.

– Har du sett lignende ting selv?

– Ja, jeg har vært vitne til ting, for eksempel på teaterskolen med maktmisbruk og grove seksuelle tilnærmelser, og også sett en del kjipe holdninger her og der.

Håper på endring

Kaalstad har lang fartstid som skuespiller, og sier trakassering definitivt er et problem, men at han tror og håper det gjelder en annen generasjon.

– Ja, det er et problem. Jeg tror likevel det er et generasjonsskille her, og at ting må ha vært enda verre før. De fleste av mine mannlige kollegaer i min generasjon opplever jeg som respektfulle, som er opptatt av å bekjempe denne problematikken.

De 40 anonyme historiene kommer som et sjokk for Bærum-skuespilleren.

VIKTIG: Øigarden mener det er forkastelig og alvorlig om så mange skuespillere opplever trakassering på jobb. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

– Jeg er del av en bransje som påberoper seg å ha moral og hjerte på rett plass. Det ligger liksom som et premiss i faget vårt å være tolerante, forståelsesfulle og respektfulle overfor hverandre. Derfor er det sjokkerende å lese hvor kyniske og ondsinnede mange av disse hendelsene er, sier han.

Skuespiller Jon Øigarden synes det er bra at dette nå kommer frem i lyset.

– Det er viktig og riktig at dette kommer frem. Hvis det er så mange som har opplevd trakassering så er det alvorlig og forkastelig. Forhåpentligvis kan dette være med på å endre det, sier skuespilleren til NRK.

Kulturministeren: – Modig å skrive under

VIL HA DEBATT: – Vi trenger å få dette fram i lyset. Vi trenger å få debatt om hva vi kan gjøre for å forhindre at dette skjer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) synes historiene som kommer frem er sterke:

– Jeg får først og fremst vondt av det disse kvinnene har gått gjennom. Jeg regner med at mange har holdt det for seg selv i lang tid, og jeg syns at det er bra at historiene kommer frem, sier kulturministeren til NRK.

Hun mener også at det er modig å skrive under et slikt opprorp.

– Vi trenger å få det fram i lyset. Vi trenger å få debatt om hva vi kan gjøre for å forhindre at dette skjer, sier Helleland.