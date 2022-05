Mannen som snikfilmet Julie beholdt jobben – nå vil Forsvaret vurdere saken på nytt

Søndag skrev VG om Julie Sandanger. Hun opplevde i fjor at hun hadde blitt snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef.

Totalt fant etterforskerne 38 videoer av Sandanger på sersjantens mobil, tatt på fem forskjellige datoer i to ulike land.

Mannen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel i en tilståelsessak og må betale 25.000 kroner i oppreisning.

Men mannen mistet ikke jobben. Han skiftet arbeidssted og har fortsatt lederansvar.

Mood reagerer

KRITISK: Tidligere generalløytnant Robert Mood er kritisk til at mannen som snikfilmet Julie Sandanger fortsatt har lederjobb i Forsvaret. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Robert Mood har bakgrunn som generalløytnant i Forsvaret. Han mener situasjonen er uholdbar.

– Det er helt krystallklart for alle og enhver at hvis du sniker deg til å filme en medsoldat naken i dusjen 38 ganger, så har du ingenting i lederjobben der ute å gjøre. Så enkelt er det. Dette burde være en veldig enkel sak, sier Mood i Dagsnytt 18.

– Han er dømt til 90 dagers betinget fengsel, må betale oppreisning på 25.000 kroner. Skal han da i tillegg miste jobben?

– Ja, svarer Mood.

NY VURDERING: Viseadmiral Elisabeth Natvig i Forsvaret sier de må vurdere om denne saken er håndtert riktig. Foto: NRK

Vil se på saken på nytt

Viseadmiral Elisabeth Natvig i Forsvaret sier hun ikke kjenner saken i detalj, og derfor må ta forbehold. Men hun er tydelig på at ledelsen må vurdere saken.

– Saken har ikke tidligere vært i forsvarsstaben. Vi var ikke kjent med den før vi fikk spørsmål fra VG. Vi vil gå inn og se på denne saken i detalj, og se hvilke vurderinger som er gjort av hæren, som har behandlet denne saken så langt.

– Slik den fremstår, er jeg enig i at det ikke ser ut som vi har behandlet den på en ordentlig måte, sier Natvig.

Overfor NRK utelukker hun ikke at reaksjonen fra Forsvaret kan endres.

– Vi må se på det juridiske i saken, men det er åpenbart for meg at dette er uakseptabelt, sier hun.

Julie Sandanger formidler via sin advokat Anja K. Hellander at det er tilfredsstillende at dette nå blir satt på dagsordenen.

Hun sier det er viktig at det blir håndtert på en forsvarlig måte.

Advokat sier stillingen ikke er endret

Advokat Helge Hartz var forsvarer for mannen i tingretten. Han sier han var oppnevnt i straffesaken.

På spørsmål om han også representerer mannen arbeidsrettslig, svarer advokaten at det ikke har vært vurdert, ettersom det ikke har vært noen spørsmål knyttet til det.

Han bekrefter at sersjanten har byttet arbeidssted.

– Han forholder seg til at han har en stilling i Forsvaret, sier Hartz.

– Hvordan reagerer dere på at forsvarsledelsen sier de vil vurdere det på nytt?

– Vi må bare avvente og se hva som skjer, men han har fortsatt en stilling i Forsvaret, og det har ikke vært noen endring i det, svarer Hartz.