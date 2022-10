Mann varetektsfengsla for å ha narkopiller

Ein mann i 30-åra frå Romania vart i dag varetektsfengsla i fire veker, sikta for å ha på seg narkotiske piller. Årsaka er at det er fare for at han skal forlate landet, opplyser politiadvokat Linn Mari Søfteland til NRK. Mengda piller skal vere akkurat nok til å ville fengsle mannen. Han har ein narkotikadom på seg frå eit anna politidistrikt nokre år tilbake. Strafferamma på siktinga er to år.