Mann tiltalt for overgrep mot over 250 barn

Den tiltalte er en norsk mann i 40-årene, bosatt på Romerike. Han ble pågrepet i januar 2018 og har sittet varetektsfengslet siden. Øst politidistrikt har etterforsket saken siden 2017, men har fått bistand fra alle politidistriktene i landet.

Han er tiltalt for overgrep mot 256 barn.

– Det er veldig mange barn som har blitt utsatt for disse handlingene av den tiltalte. Det gjør saken omfattende og svært alvorlig, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– Tiltalte har forklart seg på en slik måte at han bekrefter at han har begått slike handlinger, men han har i svært liten grad sagt noe om de enkelte forholdene.

Ifølge statsadvokaten har politiet over 90.000 seksuelle bilder og et mindre antall videoer som de kobler til mannen.

– Mesteparten av bevisførselen i retten vil bestå av gjennomgang av dokumentasjon, deriblant utskrifter fra chat-logger, bilder og annet, forklarer Hartmann.

– Det ble en avhengighet for ham

Mannens forsvarer, Gard A. Lier, sa til NRK da mannen ble siktet at han var lettet over å bli pågrepet.

– Fordi han ville ut av dette. Han har bedt om hjelp i fengsel, ifølge Lier.

– Hvorfor ba han ikke om hjelp tidligere, dersom han ville ut av dette?

– Dette ble en avhengighet, noe han holdt på med i det skjulte. Det var vanskelig å søke hjelp.

Aldri fysisk møtt noen fornærmede

Politiet opplyser i en pressemelding at de fornærmede hovedsakelig er gutter, og at den tiltalte mannen kom i kontakt med dem over Omegle og Skype på internett.

Det skal ikke ha vært noen fysiske møter mellom de fornærmede og den tiltalte mannen.

Som NRK meldte tidligere i år, startet saken med at moren til en ti år gammel gutt fra Trøndelag i november 2017 hørte en jentestemme på soverommet hans etter leggetid.

Etterforskning over hele landet

Ifølge tiltalen skal mannen ha utgitt seg for å være en ung gutt eller jente når han chattet med de fornærmede. Han skal ifølge tiltalen ha forledet de fornærmede til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

De fornærmede er fra ulike deler av landet. Et fåtall er bosatt i Sverige og Finland. Alle landets politidistrikter, samt Kripos, har vært involvert i etterforskingen.

Rettssaken mot mannen starter den 7. oktober, og skal vare i 10 uker.