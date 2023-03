Mann tiltalt for nye truslar mot BT-tilsette

Ein mann i 40-åra er sett under tiltale ved Hordaland tingrett etter å ha sendt truande e-postar til to tilsette i Bergens Tidende. I november blei det klart at mannen skulle i retten tiltalt for drapstruslar mot BT-redaktør Frøy Gudbrandsen. I ein tilleggstiltale kjem det no fram at mannen har truga endå ein tilsett i avisa. Han er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika.

Saka har oppstart i Hordaland tingrett 28. mars.