Mann tiltalt for drap på kvinne i Oslo

– Vi vil prosedere for utilregnelighet. Han er fortsatt psykotisk etter et år, og han går på sterke antipsykotiske medisiner. Jeg jobber med saken for å underbygge at de sakkyndige har tatt feil, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

FORSVARER: Advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Anders Fehn / NRK

De sakkyndige mener tiltalte var tilregnelig. Rettspsykiaterne vil også være til stede i retten for å vurdere mannens helsetilstand.

Mannen har erkjent handlingen, men han har ikke forklart seg om motivet. De to kjente hverandre og var naboer, ifølge politiet.

Tyveri av ringer og smykke

Drapet skjedde om formiddagen 6. februar i fjor. Kamal ble drept med flere knivstikk. Mannen er også tiltalt for å ha stjålet og pantsatt fem ringer, et smykke og mobiltelefonen til drapsofferet.

STATSADVOKAT: Cecilie Schløsser Møller fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Dang Trinh/NRK

– Vi ønsker ikke å gå inn på teori om motiv før saken skal opp. Men det er i alle fall holdepunkter som tyder på at penger kan ha vært årsaken. Vi vet tiltalte lånte penger av henne ved tidligere anledninger, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller ved Oslo statsadvokatembeter.

Saken vil starte i Oslo tingrett 22. juni, og det er satt av åtte dager til behandlingen.