Innlandet politidistrikt melder på Twitter at hendelsen fant sted klokken 21.08 fredag kveld, og at skadeomfanget til mannen er ukjent.

Til TV 2 opplyser politiet at skadene kan være alvorlige.

To menn er pågrepet på stedet for hendelsen, og til VG opplyser politiet at de to er i 20- og 30-årene.

Politiet foretar åstedsundersøkelser på stedet og vitneavhør for å oppklare hendelsesforløpet.