Mann skutt i Stavanger – en person er pågrepet

Like før midnatt fikk politiet i Stavanger melding om at en mann var blitt skutt på et utested i Stavanger sentrum.

– Politiet rykket ut til stedet, og fant en skadet person i lokalene, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Vedkommende som ble skutt har overlevd og er innlagt på Stavanger universitetssykehus.

En person siktet

Politiet har siktet en mann for drapsforsøk.

– En mann som befant seg på stedet, er siktet for drapsforsøk. Mannen sitter nå i avhør, opplyser politiadvokat Christine Kleppa.

Politiet sier de ikke har anledning til å gi ytterligere kommentarer om saken natt til fredag.

– Saken etterforskes videre og vi vil komme tilbake med mer informasjon, skriver Kleppa.