Mann skadd i skyting i Oslo – fem er arrestert

Politiet opplyser til NRK at de har pågrepet ialt fem personer som de tror har forbindelse med skytingen utenfor et konsertsted i Nils Hansens på Bryn ved halv-totida i natt.

Et skytevåpen ble funnet på stedet av en vekter før politiet nådde fram.

Mannen som er på legevakta er trolig bare lettere skadd, ifølge politiet. Til NRK opplyser politiet at de tidlig fikk kontroll på en antatt gjerningsperson. Begge skal være i 20-åra.

ARRESTERT: Politiet oppgir at de har kontroll på en antatt gjerningsmann i 20-åra. Foto: TIPSER

Fem innbrakt

Ialt fem personer ble etterhvert innbrakt til arresten. De vil bli avhørt utover natta for å avklare deres rolle ui saken, opplyser politiet på Twitter klokka halv fem.

Ved firetida var politiet fortsatt opptatt med å avhøre vitner på åstedet og sikre spor, opplyste operasjonsleder Per-Ivar Iversen til NRK..

Ifølge VG var det den britiske rapperen Geko som holdt konsert da skytingen skjedde.

Geko beklager til fansen

På Instagram beklager rapperen til fansen. «Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er ok. Elsker dere alle».

Geko beklager overfor sine tilhørere. Foto: Skejrmdump