Mann siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på Ila i Oslo søndag

Politiet måtte avfyre varselskudd for å få kontroll på en mann med kniv på Ila i Oslo søndag. Han skal ha knivstukket en ansatt på en institusjon hvor han er bruker.

Nå er han siktet for drapsforsøk. Politiadvokat, Christer Gangsø, sier at de ikke har vært i kontakt med mannen, som er i helsevesenets omsorg.

Fire personer har status som fornærmet etter hendelsen.

– Tallet kan øke etter hvert som etterforskningen går fremover. Av de fire er det en person som da var såpass hardt skadd at han ble kjørt til akuttmedisinsk behandling og ble operert i går kveld. Det var da en antatt person på dette stedet, sier Gangsø.

Videre opplyser politiadvokaten at det også er tilfeldig forbipasserende som er betegnet som fornærmet.

Løp fra stedet

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.11 søndag. Den antatte gjerningsmannen løp fra stedet etter knivangrepet og ble pågrepet noe senere ved Ila kirke. Etter at han løp fra institusjonen, skal mannen ha truet flere andre, inkludert helsepersonell, melder TV 2.

For å få kontroll på mannen avfyrte politiet varselskudd. Da slapp mannen kniven og la seg ned på bakken.

– Slik jeg har forstått det har dette skjedd inne i selve bygget. Så har han løpt i nærområdet utenfor her, sier innsatsleder Monica Engebretsen til NRK.

– Hvor alvorlig må det være for at politiet avfyrer varselskudd?

– Det er svært alvorlig at en gjerningsperson løper rundt med kniv og hugger etter andre. Så vi må gjøre det for å få ham til å avstå fra handlingen.

Innsatsleder Monica Engebretsen. Foto: Olav Døvik / NRK

Skal ha prøvd å angripe andre

Engebretsen sier at den mistenkte gjerningspersonen hogg etter flere, blant annet innsatspersonell, da han løp fra åstedet.

– I den forbindelse ble det avfyrt et varselskudd for å få ham til å avstå fra handlingen, sier Engebretsen.

Mannen ble ikke skadet av skuddet. Fornærmede er kjørt til sykehus. Vedkommende er alvorlig skadet. En ytterligere person skal ha fått en rift på grunn av mannen.

Engebretsen sier politiet foreløpig vet lite om foranledningen til hendelsen.

Spesialrådgiver Kathinka Selsjord i Bydel Sagene opplyser at institusjonen har innkalt ekstra personell for å ivareta øvrige beboere og ansatte. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere hendelsen, men viser til politiet.

Her blir mannen pågrepet, mistenkt for å ha knivstukket en person. Foto: Kim Jansson / NRK

NRK-journalist Kim Jansson ble øyevitne til hendelsen. Han forteller at to polititjenestepersoner løp gjennom gata og ropte at de var bevæpnet politi.

– Det så ikke ut som de visste helt hvor de skulle lete. Så ble de geleida bort et sted hvor vi begynte å høre en mann som ropte. Han ropte et eller annet uforståelig.

– Så hørte vi et smell som hørtes ut som et skudd, og så kom det flere politi og ambulanser på stedet, sier Jansson til NRK.

Foto: Olav Døvik / NRK

Hørte et smell

Janssons mann ble vitne til at en person ble trillet ut fra en institusjon på båre.

Den mistenkte mannen ble satt inn i en politibil. Jansson filmet denne delen av pågripelsen.

Videoen viser at mannen stritter litt imot, men tas inn i en politibil.

Ifølge Jansson kom det sparkelyder fra innsiden av politibilen etter at den mistenkte ble satt inn i den.

Politiet vurderer nå om de skal varsle Spesialenheten om at de avfyrte varselskudd, sier operasjonsleder.

Det pågår nå åstedsundersøkelser og vitneavhør på stedet. Innsatsleder Engebretsen sier hun ikke er kjent med at det er gjort beslag på stedet.