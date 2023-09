Mann siktet for drapet på Tupac

Tupac var en av hiphopens største artister på 90-tallet, også kjent som 2Pac. Han solgte mer enn 80 millioner album på verdensbasis den gangen folk kjøpte fysiske plater.

Tupac ble selv dømt og fengslet for voldtekt i 1995.

I den siste delen av karrieren ble han involvert i hiphop-krigen mellom den amerikanske vest- og østkysten.

Den 7. september 1996 ble han skutt av noen som satt i en forbipasserende bil.

Seks dager senere døde han på sykehuset, bare 25 år gammel. Saken har aldri blitt oppklart.

Pågrepet på tur

Nå har politiet pågrepet og siktet en person i saken. Flere nyhetsbyråer melder nå at han er siktet for drap.

Mannen ble pågrepet tidlig fredag morgen lokal tid da han var på tur i nærheten av hjemmet sitt.

– Han beordret drapet på Tupac Shakur, sier statsadvokat Marc DiGiacomo om den siktede mannen til nyhetsbyrået AP.

Pågripelsen skjer to måneder etter at politiet ransaket et hus utenfor Las Vegas i forbindelse med drapet på rapperen. Huset skal ifølge politidokumenter ha tilhørt den pågrepne mannens kone.

Politiet skal blant annet ha hentet flere datamaskiner, en mobiltelefon og en harddisk fra huset, i tillegg til en kopi av magasinet Vibe som inneholdt et intervju med Tupac, flere 40-kaliber kuler, to bokser med fotografier og en kopi av den siktedes selvbiografi, ifølge NTB.

Søsteren til Tupac, Sekyiwa Shakur, under seremonien der Tupac ble hedret med en stjerne i Hollywood. Foto: ROBYN BECK / AFP

Ble et ikon

Etter hans død ble han et ikon i hiphop-kulturen.

Han ga ut fem album før han ble drept, men det har kommet en rekke utgivelser også etter dødsfallet.

Tupac var også skuespiller og senest i juni i år ble han hedret med en stjerne på den berømte Hollywood Walk of Fame, posthumt.

Han rakk å ha hovedroller i seks filmer, hvor de to mest kjente er i Juice (1992) og Gridlock'd (1997).