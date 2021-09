Mann siktet for drapet på Birgitte Tengs

Siktede er bosatt på Haugalandet, og han har vært del av politiets tidligere etterforskning av drapet på Birgitte Tengs.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept 6. mai 1995 på Karmøy. Den siktede mannen var i 20-årene på den tiden.

INFORMERER: Politiinspektør Lars Ole Berge. Foto: Ole Andreas Bø

– Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Forsvarer: – Uvirkelig

Siktede ble avhørt onsdag og torsdag denne uken. Han har ikke erkjent drapet.

– De siste dagene har han opplevd som vanskelige. «Sjokkartet og uvirkelig» er de ordene han selv bruker. Han ble pågrepet onsdag. Det som er viktig nå, er at han blir skjermet. Det er viktig at vi får tid til å sette oss inn i omfattende etterforskningsmateriale for å imøtegå anklagene mot ham, sier forsvarer Stian Kristensen til NRK.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

– Sjokk

Foreldrene til Birgitte Tengs fikk beskjed om utviklingen i saken av politiet onsdag morgen, sier advokaten deres.

BISTANDSADVOKAT: Erik Lea bistår Tengs familie. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det kom som et sjokk på de. De er fremdeles i sjokk. De tar det langsomt innover seg. De håper jo inderlig at det som nå skjer, vil gi det endelige og rette svaret på det som skjedde med dattera deres natt til 6. mai 1995, sier Erik Lea, bistandsadvokat for Tengs' familie.

I 26 år har fmailien ventet på svar.

– De håper jo at dette er riktig mann og at han erkjenner, sier Lea.

Siktede har også status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Politiet vil holde en pressekonferanse i Stavanger klokken 12 fredag.

– To uavhengige etterforskninger

Tina Jørgensen var bosatt i Stavanger og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke 26. oktober 2000.

To år etter at Tengs ble funnet drept, ble hennes 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Han ble frikjent i lagmannsretten, men ble samtidig dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Han tok siden saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

I Tina-Jørgensen-saken pågrep politiet i 2015 fire personer. Året etter henla riksadvokaten saken mot de fire og begrunnet henleggelsen med «intet straffbart forhold».

Drapet på Tina Jørgensen Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.

26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet.

3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Politiet mener mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant.

– Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektøren.

DREPT: Tina Jørgensen, ble funnet drept ved Bore kirke 26. oktober 2000. Foto: Privat/ Erlend Frafjord / NRK

Politiet mener det foreligger fare for bevisforspillelse. Derfor vil siktede bli begjært fengslet i fire uker med alle restriksjoner.

Han fremstilles i Sør-Rogaland Tingrett, i Sandnes, i dag klokken 14.00.

Kripos cold case-gruppe

Kripos Cold case-gruppe besluttet i 2016 å gjennomgå drapet på Birgitte Tengs fra 1995.

I desember samme år la Kripos frem sin rapport, der de anbefalte politidistriktet å gjennomføre konkrete etterforskningsskritt. Den nye etterforskningen har blitt ledet av Sør-Vest politidistrikt fra Stavanger.

Kommunikasjonrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos sier Cold Case-gruppen har vært involvert i begge sakene.

I 2016 startet arbeidet med Tengs-saken fra 1995. Rapporten ble levert i desember samme år.

– Vi har bistått i etterforskningen av drapet på Birgitte Teng med etterforskningsleder som har støttet lokal etterforskningsledelse, i tillegg til taktiske etterforskere og analytiker. Bistanden har vært etter at vår rapport ble levert, sier Christoffersen.

Saksgjennomgangen i Jørgensen-saken startet i 2017. Der ble det levert en anbefaling om etterforskning i et begrenset omfang i april 2018, opplyser Kripos.