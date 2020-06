– Den siktede har ikke tatt stilling til siktelsen, sier Lars Ole Berge som er avsnittsleder personavsnittet ved Sør-Vest politidistrikt.

På en pressekonferanse onsdag formiddag fortalte politiet at opplysninger så langt tyder på at både de drepte og den siktede er syriske asylsøkere.

Det var mannen som nå er siktet for drap, som selv ringte inn til politiet og varslet om hendelsen.

Politiet bekrefter også at kvinnen har vært i kontakt med politiet før drapene, men vil ikke utdype dette noe nærmere.

Drapshandlingen skal ha skjedd i den drepte mannens bolig. Politiet vil ikke si noe om hans forhold til den siktede eller til kvinnen, men antyder at det kan ha vært en relasjon også mellom disse.

Utenfor boligen der to personer ble funnet drept i Stavanger natt til onsdag. Foto: Leserbilde

Politiet mottok melding en om hendelsen klokken 2.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

– Mannen sitter nå i arrest, og vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier Soma.

– Vi er svært tidlig i etterforskningen, og vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapene, sier politiadvokaten.

Advokat Odd Rune Torstrup er oppnevnt som forsvarer. Foto: Petter Strøm / NRK

Odd Rune Torstrup er oppnevnt som forsvarer for den siktede.

Han har så langt bare hatt enn kort samtale med sin klient, og vil ikke si noe om hva som kom fram der.

Hans klient framstilles for varetekt i morgen torsdag, klokka 13.30.

De avdøde og eventuelle pårørende har fått oppnevnt advokat Kjetil Mjaaland som bistandsadvokat. Han vet foreløpig ikke mer om saken enn det som kom fram på politiet sin pressekonferanse.