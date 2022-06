Mann siktet for å ha bistått Millehaugen – erkjenner seg ikke skyldig

En mann ble torsdag ettermiddag pågrepet og siktet for å ha bistått etterlyste Stig Millehaugen (53). Han ble i går kveld løslatt, bekrefter politiet fredag morgen.

Siktelsen mot ham opprettholdes, opplyser politiet.

Advokat Solveig Høgtun er forsvareren til mannen som ble siktet for å ha bistått Millehaugen med å rømme. Høgtun sier til NRK at klienten avviser å ha gjort noe ulovlig.

– Erkjenner seg ikke skyldig i å ha bistått med rømning.

Hun ønsker ikke å gå inn på hva klienten har forklart til politiet, men sier at han snakker med politiet.

– Han er interessert i å samarbeide med politiet.

Kjøpte flybillett

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen rømte i løpet av en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel onsdag 1. juni.

Politiet mener 53-åringen har reist med fly fra Værnes til Gardermoen. Videre skal han ha tatt Flytoget til Oslo Sentralstasjon.

Etter det NRK får opplyst, stopper mobilsporene etter ham der.

Politiet mener at mannen som torsdag ble siktet, bestilte flybilletten Millehaugen brukte da han rømte.

Han skal ha sagt i avhør at han ikke var klar over at Millehaugen skulle rømme da billetten ble kjøpt.

Mannen er ikke en del av det kriminelle miljøet rundt Millehaugen, fikk NRK opplyst torsdag.

Ved 9-tiden onsdag forlot Stig Millehaugen Trondheim fengsel. Han kom ikke tilbake til avtalt tid. Politiet mener han fikk hjelp til å rømme. Foto: Politiet

Jobbet utover natten

Torsdag gjennomførte politiet flere aksjoner i og utenfor Oslo.

Oslo politidistrikt opplyste til VG i 22-tiden torsdag kveld at de hadde flere operasjoner gående i søket etter Millehaugen.

Politiet jobbet videre utover natten, opplyser politiinspektør Trude Buanes til NRK fredag morgen.

– Oslo politidistrikt har fortsatt høy etterforskningsaktivitet i saken, skriver politiet i en pressemelding fredag.

De går nå gjennom spor og tips som er kommet inn i saken.

– Vi holder alle muligheter åpne for hvor Millehaugen kan befinne seg, står det i pressemeldingen.