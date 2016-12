Mann savnet og kvinne kritisk skadd etter brann

– Brannvesenet er på stedet og driver fortsatt med slukking. Den savnede mannen er ikke funnet, sier operasjonsleder Magnar Tinjar i Øst politidistrikt til NTB rundt klokka 4 natt til søndag.

Han sier at huset er blitt såpass ustabilt at man venter til slukkearbeidet er ferdig med å starte søk etter mannen.

Meldingen om brannen kom like etter klokka 22 lørdag kveld. Politiet opplyste da at alle nødetater var på vei til Fagerstrand på Nesodden, der et bolighus sto i full fyr.

Kort tid senere var brannvesenet i gang med slukningsarbeidet, og det ble startet søk etter en av beboerne som det ikke var gjort rede for.

– En kvinne har kommet seg ut av huset og ble kjørt til sykehus. Hun har alvorlige forbrenningsskader. En mann er fortsatt savnet. Brannvesenet har ikke fått søkt gjennom huset fordi det fortsatt er flammer på stedet, opplyste operasjonssentralen.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til brannen, ifølge politiet.