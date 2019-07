Politiet rykket sent lørdag kveld ut til T-banestasjonen på Majorstua. Flere personer skal ha kontaktet politiet om en truende og utagerende mann i 30-årene.

– Mannen kom med en del stygge ord og uttrykk til forbipasserende og var høylytt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet til NRK.

Politiet sier til NRK at mannen blant annet skal ha kommet med rasistiske tilrop til en kvinne med hijab. Flere vitner skal ha filmet den utagerende og truende oppførselen.

Vekterne på T-banestasjon tok kontakt med ham og det utviklet seg til et basketak der en av vekterne ble lettere skadd.

To politipatruljer kom til stasjonen, og Stokkli beskriver mannen som «krakilsk» også overfor politiet, som fikk kontroll på ham og kjørte ham i arresten.

Politiet bekrefter overfor NRK at mannen pådro seg flere straffbare forhold og at han ble satt i arrest over natta.

– På grunn av at han kom med rasistiske ytringer blir han anmeldt for hatkriminalitet i tillegg til ordensforstyrrelse og tvang eller trusler overfor en offentlig tjenestemann, sier Stokkli.

Vitne

Et vitne NRK har snakket med, sier hun og en venninne var på Majorstuen T-banestasjon i Oslo lørdag kveld.

– Vi hørte at en mann sa rasistiske ting til en jente med hijab, og ba henne ta den av, sier vitnet til NRK.

Hun sier at hun og venninnen konfronterte mannen.

– Vi sa til ham at det ikke var greit, og da begynte han å kalle oss rasistiske ting også, sier hun.

Ifølge vitnet var det da det kom vektere som forsøkte å få kontroll på mannen. Hun sier hun aldri hadde sett for seg å oppleve noe slikt.

– Vi følte oss trakassert, tråkket på og sett ned på. Å bli dømt på grunn av utseende og religion er uakseptabelt i 2019, sier hun.