Mann pågrepet for å ha sendt bombe til politiet: – Vi har jaktet ham siden i går kveld

Det bekrefter politiadvokat John Skarpeid overfor NRK fredag ettermiddag.

– Han er ikke avhørt, han er pågrepet for noen minutter siden. Han vil bli kjørt til arresten og avhørt så fort det lar seg gjøre, sier Skarpeid.

NRK har vært i kontakt med en av mannens naboer som sier situasjonen oppleves som veldig skummel.

– Det var en evakuering også i fjor på grunn av ham. Man teniker mye på det, og vi frykter at han kan ha en bombe i leiligheten, sier naboen.

Politiet jobber med både personell og hunder i området rundt mannens bopæl fredag kveld.

Siktet torsdag og pågrepet fredag

NRK fikk tidligere fredag opplyst at politiet var i ferd med å sirkle seg inn mot en person som skal ha sendt pakken som ble mottatt av politiet på onsdag.

Etter det NRK forstår skal politiet en stund ha vært relativt trygge på å ha sirklet seg inn mot rett mann. Skarpeid opplyser til NRK at mannen ble siktet allerede torsdag kveld.

Først like før Skarpeid møtte NRK til et intervju fredag ettermiddag, ble mannen pågrepet.

– Vi har akkurat pågrepet en som er siktet for å ha sendt bomben til politihuset i Ski. Denne personen har vi hatt i søkelyset nokså tidlig, som en moduskandidat. Dette fordi han har kommet med trusler tidligere, både mot domstol og politiet, sier Skarpeid.

John Christian Elden er mannens forsvarer. I en epost til NRK skriver Elden:

– Han nekter skyld. Etter avtale mellom politijuristen og meg skulle han komme til avhør, men jeg er ikke kjent med hva politiet mener knytter mannen til saken ut over hans hat mot politietaten.

– Jaktet siden i går

Fredag bekreftet politiet at adressen til Øst politidistrikt var skrevet med håndskrift på pakken. Denne skriften har blitt analysert av eksperter fra Kripos, som sjekket den opp mot andre personer som kan ha sendt trusler til politiet tidligere.

Selve bomben ble uskadeliggjort på stedet, og ble senere fraktet til Kripos sine lokaler på Brynseng i Oslo for nærmere undersøkelser.

– Vi fikk gode tekniske bevis av Kripos i går. Dette gjorde at vi i går identifiserte personen. Det gjorde at vi har jaktet på ham siden i går, for å ta ham, sier Skarpeid.

– Hvor viktige var tekniske bevis for å pågripe mannen?

– Vi har allerede nevnt skriftanalysen. I tillegg har andre biologiske spor vært sentrale her, sier Skarpeid.

– DNA og fingeravtrykk?

– Korrekt.

Kjenning av politiet

Etter det NRK får opplyst skal den siktede være fra Romerike. Skarpeid sier han blant annet er kjent for politiet for å ha tagget ned politihuset.

– Han har tidligere drevet med tagging av domstolen på Romerike og politistasjonen tidligere i år. Det er en mann i 40-årene, som er godt kjent for politiet.

– Han er godt kjent, ut fra disse taggeopplysningene. I tillegg har det vært en episode tidligere, som har visse likhetstrekk med denne, sier politiadvokaten.

Ifølge VG skal mannen i 2008 ha forskanset seg utenfor politihuset på Lørenskog, og truet med å sprenge en hjemmelaget bombe. Denne var laget av gassflasker, en bensinkanne, et brennende stearinlys og et brennbart pulver.

I etterkant av bombetrusselen i 2008 ble mannen tvangsinnlagt til psykiatrisk observasjon, før han ble friskmeldt og varetektsfengslet. I 2010 ble han dømt til fengsel i ett år for både trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente.

Ifølge avisa ble mannen pågrepet på ved Skedsmo senter i Akershus. Skarpeid sier nå at mannens bopel vil bli undersøkt, med tanke på å sikre tekniske bevis.

Den siktede mannen vil bli fremstilt for varetekt i Follo tingrett mandag.

10 år

Torsdag opplyste Øst politidistrikt at pakken, som førte til full evakuering av politihuset onsdag – faktisk inneholdt sprengstoff. Politimester Jon Steven Hasseldal sa også at bomben var laget for drepe eller skade.

Politiet har tidligere opplyst at de etterforsker saken som en overtredelse av straffelovens paragraf 191 b – befatning med sprengstoff i den hensikt å begå en grov straffbar handling.

Fredag opplyser Skarpeid at manenn er siktet for drapsforsøk. Mannenes forsvarer John Christian Elden har ikke besvart NRKs henvendelser, men sier til VG at mannen nekter straffskyld.

– Dette var en skarp bombe, som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet, som hadde stort skadepotensial, sa politimester Jon Steven Hasseldal torsdag.