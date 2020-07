Mann pågrepet etter bombetrussel

Mannen var passasjer på toget, og ble pågrepet kort tid etter hendelsen, opplyser politiet.

Tidlig lørdag ettermiddag bekreftet Bane Nor til NRK at det var funnet en bombetrussel på et tog. Alle passasjerene om bord ble evakuert og politiet ble tilkalt.

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet en lapp med en bombetrussel inne på toget. Jeg vet ikke hva det står i brevet, men det skal dreie seg om en konkret trussel, sa Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor, til NRK i 13-tiden lørdag.

Politiet anså ikke situasjonen som en reell fare, men gjorde nødvendige undersøkelser på stedet.

En time etter hendelsen opplyste politiet at ting er tilbake til normalen og at de vil etterforske trusselen mot toget.

– Vurderingene og undersøkelsene vi har gjort på stedet konkluderer med at det ikke er noe fare med tanke på bombe eller andre gjenstander, sa Marit Furuseth, innsatsleder i Øst politidistrikt.