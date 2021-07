Mann omkom i drukningsulykke i Drammen

Første politipatrulje var på stedet fem minutter etter at de hadde fått melding om at det muligens var en person som ikke var gjort rede for i Inntaksdammen på Konnerud i Drammen.

Politiet fikk meldingen klokken 23.36 fredag kveld.

– Vi rykket ut sammen med øvrige nødetater, luftambulanse og redningshelikopter, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NRK.

Dykkere på startet søk og fant mannen i vannet klokken 2257.

– Det ble iverksatt hjerte og lungeredning, men ble senere bekreftet død av lege på stedet, sier Eikedalen.

Kripos

Politiet vet ikke årsaken til at mannen druknet, eller hendelsesforløpet. De har avhørt flere folk som var i området da hendelsen fant sted.

Til NTB opplyser politiet at de ikke har noen grunn til å tro at mannen har familie i Norge. De har vært i kontakt med Kripos, som håndterer varslingen av familien i Polen.