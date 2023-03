Mann meldt for bedrageri

Ein mann i 30-åra er meldt for bedrageri etter å ha forsøkt å bruke falsk identitet i butikk. Det skriv Fanaposten. Politiet fekk melding om hendinga frå ein butikk i Laguneparken fredag kveld. Mannen skal tidlegare ha forsøkt å bruke falsk identitet for å få kjøpt varer i butikken, og skal ha kome seg unna ved tidlegare høve. Denne gongen sikra butikkpersonalet seg mannen sin identitet, opplyser stasjonssjef ved Bergen sør politistasjon, Ronny André Øvrebotten, til avisa. Han legg til at mannen er ei kjenning av politiet.