Mann kritisk skadd etter vold i Oslo sentrum

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 04.00 lørdag morgen.

– En mann i 40-årene ble funnet liggende på gaten med skader i overkroppen. Han ble tatt med til Ullevål sykehus og ble da omtalt som kritisk skadd, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til NRK lørdag morgen.

Litt senere ble det klart at den skadde mannen er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Politiet sperret av åstedet etter en voldshendelse i Storgata i Oslo natt til lørdag. Foto: PSP

Ingen pågrepet

Voldshendelsen skjedde i Storgata ved Bernt Ankers gate, og ingen er så langt pågrepet etter volden.

– Vi har ikke pågrepet noen, men vi leter etter to-tre gjerningspersoner som ifølge vitner skal ha forlatt området før politiet ankom. De sprang oppover Storgata, i retning legevakten, sier Gulbrandsen.

Politiet har ikke særlig opplysninger om disse, annet enn at det skal ha vært menn kledd i mørke klær.

Det er ingen grunn til å tro at det er fare for noen andre.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at det skal være en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonene, men heller ikke noe som tilsier at det er fare for tredjeperson, sier Guldbrandsen.

Politiet vet ikke om knivstikkingen har sammenheng med noen av de andre hendelsene som har vært i Oslo den siste tiden.

Kjenner ikke foranledningen

Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent.

– Vi antar det har vært en foranledning som vi ikke helt har avdekket enda. Den skadde er fortsatt på sykehus og får behandling, så vi har ikke fått et fullverdig avhør av han ennå, sier operasjonslederen.

Politiet har avhørt vitner, sikret spor og gjort undersøkelser på åstedet.

– Vi skal gå gjennom opplysningene vi har hentet inn, og håper det skal føre oss nærmere gjerningspersonen, sier Gulbrandsen.

Undersøkelsene ble avsluttet like før klokken 07.00, og området er åpnet igjen.