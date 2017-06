Mann innesperret i Oslo: Skal ha blitt stripset og slått med hammer og øks

Ved 19.45-tiden tirsdag 6. juni, rykket store politistyrker ut til Alnagata i Oslo. Flere mannskaper fra Beredskapstroppen aksjonerte mot en leilighet med våpen, skjold og rambukk.

Politiet gjennomsøkte hele boligblokken Alnagata i jakten på gjerningsmenn. Flere personer er fremdeles på frifot. Foto: Simon Solheim / NRK (mobilbilde)

Vitner ringte politiet fordi de hadde tatt hand om en blodig mann som kom løpende nedover veien. Et vitne fortalte NRK at mannen ropte «hjelp, jeg dør».

Etter det NRK kjenner til skal mannen ha forklart at han ble teipet og stripset – og utsatt for vold og trusler med øks, hammer, batong, og slag og spark inne i leiligheten i Alnagata.

Mannen ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Mannen skal ha klart å rømme fra leiligheten, og var svært blodig da han ble funnet. Han skal ha hoppet ut av et vindu da han flyktet. Saken etterforskes nå av Seksjon for organisert kriminalitet.

– Dette er en svært alvorlig sak, men vi må holde kortene tett til brystet. Vi er fremdeles i startfasen av etterforskingen og kan ikke kommentere detaljer. Vi jobber med å samle informasjon, sier politiadvokat Janne Danielsen.

– Hva kan du si om hvilket miljø dette gjelder?

– Jeg kan ikke svare på detaljer om det, dessverre.

Et stort antall bevæpnede politifolk rykket ut på nødmeldingen. Foto: Simon Solheim / NRK (mobilbilde)

Retten: «Organisert og planlagt»

Samme kveld, klokken 21.59, ble en 22 år gammel mann pågrepet av politiet. Samtidig jaktet politiet mannen som bor i leiligheten der mishandlingen skal ha skjedd. Politiet fikk tak i mannen i 30-årene på telefon og ba han om melde seg umiddelbart. Det gjorde han ikke.

Dagen etter, klokken 11.05, arresterte politiet 30-åringen.

– Han nekter for å ha vært med på dette. Noe mer enn det kan jeg ikke si, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett står det at «det er påfallende at han forklarer seg vagt om hva han gjorde i tidsrommet for den straffbare handlingen.»

Retten mener mishandlingen fremstår som organisert og planlagt. Begge de siktede er varetektsfengslet i fire uker, der to uker er i fullstendig isolasjon. Retten mener de har «evne og vilje til å forsøke å forpurre etterforskningen» dersom de slippes fri.

Hemmeligstemplet etterforsking

Forsvareren til 22-åringen, advokatfullmektig Inam Ghous Ali, sier det meste av etterforskingen er hemmeligstemplet.

– Min klient nekter straffskyld. Jeg kan ikke gi flere kommentarer fordi alle dokumentene i saken er klausulert, sier Ali til NRK.

Fremdeles er flere personer på frifot, men hvor mange politiet leter etter vil de ikke si. Motivet for handlingen og foranledningen er ikke kjent. Den skadde mannen ligger fortsatt på sykehus.

