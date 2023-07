Mann i 50-årene siktet for drap på Sandaker

Den siktede mannen er kjent fra politiet fra før og skal være bosatt i Oslo. Han har ikke blitt avhørt i natt, men vil bli forsøkt avhørt utover dagen.

Etterforskningen har pågått for fullt siden politiet ble varslet om hendelsen i natt, skriver politiet i en pressemelding lørdag formiddag.

Det er tatt flere vitneavhør, rundspørring og gjennomført kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet etterforsker saken som en drapssak.

– Dette er en meget alvorlig sak. Dersom det er vitner som per nå ikke har snakket med politiet, bes de om å ta kontakt så fort som mulig, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning.

Politiet skriver at det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning for hendelsen.

Spor på stedet tilsier at de avdøde er drept, ifølge politiet.

Politiet avhører vitner etter mistanke om dobbeltdrap på Sandaker i Oslo. Foto: Photorunner.no

– Er en relasjon

Det fremstår som de involverte har en eller annen relasjon/bekjentskap til hverandre, men dette er noe politiet jobber med å avklare. Det skriver politiet på Twitter klokka 01.36.

Både de døde og den pågrepne er voksne menn, ifølge operasjonssentralen.

Politiet vil ikke si noe om hvilke spor det er som gjør at de tror personene er drept, ei heller hvor de døde ble funnet.

– Vi mistenker at pågrepne har gjort dette, og han vil derfor forsøkes avhørt om dette i løpet av natta, opplyste operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NRK i natt.

Funnet i oppgang

Til Sagene Avis forteller innsatsleder Anders Rønning at politiet ble varslet om en skadd person i en oppgang. De satte i gang et søk og fant denne personen – som senere ble erklært død – inne i et leilighetskompleks.

– Vi gjennomførte videre søk i leilighetskomplekset og fant ytterligere en person. Vi betegner begge to som drap, sier innsatslederen.

Ifølge avisa er det funnet gjenstander som kan være drapsvåpen.

Politiets kriminalteknikere var i natt i gang med sporsikring på Sandaker. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Øyenvitner på stedet forteller til NRK at det er stort politioppbud i området.

Ifølge politiet har de ingen indikasjoner på at hendelsen har noe med pågående arrangementer i Oslo å gjøre.