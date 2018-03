Mann i 40-årene tiltalt for å ha sendt sexfilm av venninne

En Oslo-mann i 40-årene må møte i Oslo tingrett tirsdag og onsdag denne uken, tiltalt for å ha spredt en sexfilm uten samtykke fra kvinnen som ble filmet.

I en periode fram til november 2014 skal mannen og kvinnen ha møttes og hatt seksuell omgang. Det kvinnen ikke visste, ifølge tiltalen, var at alt ble filmet.

Etter at de to sluttet å møtes i november skal mannen ha sendt filmen på e-post til hennes familie, venner og kolleger – for så å legge den ut på Youtube.

– Hevn

I eposten skal han ifølge tiltalen blant annet ha skrevet følgende:

«You never found the camera ... This is pure payback to get even steven ... » – eller oversatt til norsk: «Du fant aldri kameraet ... Dette er ren hevn for å bli skuls».

Mannen er tiltalt etter straffeloven for å ha krenket en annens fred ved skremmende eller plagsom opptreden, eller annen hensynsløs atferd. Han risikerer dermed å straffes med bot eller fengsel i inntil to år.

– Ikke en trend

Kari-Janne Lid, seksjonsleder for alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, sier hun ikke er kjent med at det er et stort omfang av voksne som sender sexfilmer uten samtykke.

IKKE UTBREDT: Politioverbetjent Kari- Janne Lid har ikke kjennskap til at det er noen trend blant voksne å spre filmer som hevn. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hensynsløs atferd etterforskes ikke ved spesialseksjonen, men jeg er heller ikke kjent med at det skal være en trend at voksne sender bilder og filmer som hevn, sier Lid til NRK.

Hun presiserer at det ut fra alderen på den fornærmede i slike saker går et skille i straffeloven med tanke på straffutmåling og lovverk.

– Er personen over 18 år er det Straffeloven § 266 som gjelder, slik som i dette tilfellet. Dersom personen som blir utsatt for spredningen er under 18 år, er det Straffeloven § 311, med bot eller fengsel inntil tre år for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, opplyser Lid.

Nekter straffskyld

– Det å spre så sensitiv informasjon om en person, og filme uten at vedkommende er klar over det, ser vi på som svært alvorlig, sier politiadvokat Børge Andre Kristiansen til Dagbladet.

NEKTER STRAFFSKYLD: Forsvarer Pål Sverre Hernæs forteller at klienten nekter straffskyld for å ha spredd en slik film. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han forteller at saken har vært svært belastende for den fornærmede kvinnen, også i etterkant av hendelsen for fire år siden.

Mannen i 40-årene er også tiltalt for forfalskning av dokumenter, i tillegg til å ha gitt seg ut for å være advokat uten å ha advokatbevilling.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene. Han vil forklare hvorfor i retten, forteller forsvarer Pål Sverre Hernæs til NRK.