Mann fra Skien knyttes til en av 80-tallets verste terrorgrupper

Det er ettermiddag 9. august 1982. 55 mennesker sitter rundt bordene i restauranten Chez Joe Goldberg i Rue des Rosiers, det gamle jødiske kvarteret i Paris.

En granat slynges inn i restauranten. To menn stormer inn i lokalet, trekker fram hver sin maskinpistol og begynner å skyte vilt rundt seg i den fulle restauranten. De løper ut igjen, og kaster en ny granat for å dekke tilbaketoget.

På veien ut tømmer de magasinene i de polskproduserte maskinpistolene mot folk på fortauet, før de forsvinner i kaoset. Ifølge arrestordren fra Frankrike er norskpalestineren utpekt på et fotografi som en av mennene som skyter.

Fransk politi mener etterforskningen har avdekket av Skien-mannen var en del av terrorgruppen i en årrekke.

Terroristene som angrep restauranten forsvant i kaoset etter skytingen Foto: JACQUES DEMARTHON / AFP

Tidligere medlemmer vitnet

– Han erkjenner ikke noe av dette, sier en av nordmannens forsvarere, advokat Ole-Martin Meland, til NRK.

I Oslo tingrett, hvor referatforbudet ble fjernet, kom det frem at fransk politi bygger saken mot nordmannen på forklaringene fra to tidligere medlemmer av Abu Nidal-gruppen.

De to vitnene har pekt ut norskpalestineren og to andre menn som fortsatt er i live, den ene i Jordan og den andre i Palestina.

De to tidligere medlemmene er blant annet lovet amnesti og oppholdstillatelse i Storbritannia i bytte for avsløringene, ifølge det franske ukebladet Paris Match. Forsvarerne mener det er problematisk at bevisene hviler på slike avtaler.

– I norsk strafferett opererer vi ikke med amnestier på den måten man gjør i Frankrike. For oss som hans forsvarere er dette problematisk, sier Meland.

Paris Match har også skrevet at nordmannen benekter enhver befatning med Abu Nidal.

Grunnen til at PST gikk til pågripelse av nordmannen nå, er fordi en ny norsk-europeisk arrestordreavtale trådte i kraft i fjor. Den gjør det raskere og lettere å utlevere norske statsborgere som har brutt loven i andre EU-land.

Utbrytergruppe

Gjennomføringen av terroraksjonen i Paris var over på under et minutt, men etterforskningen har pågått i nesten 40 år.

Seks personer ble drept og 22 såret. Organisasjonen til Abu Nidal sto bak angrepet, ifølge fransk politi.

Abu Nidal tilhørte i sin tid ledelsen i den palestinske frigjøringsorganisasjon PLO. Da PLO i 1974 tok avstand fra bruk av terror, brøt Nidal ut og dannet den ytterliggående gruppen Fatahs revolusjonære råd – bedre kjent som Abu Nidal-organisasjonen.

Den terrorsiktede mannen, som nå er varetektsfengslet for fire uker, knyttes til organisasjonen og angrepet på en restaurant i Paris i 1982. Fransk politi har prøvd å få mannen utlevert i fem år.

Flykapringer

Kvelden 23. november 1985 letter et Egypt Air-fly fra flyplassen i Athen. Det er 96 mennesker om bord. Flyet er på vei til Kairo. Rett etter at flyet har tatt av, blir det kapret av tre menn. Det tvinges til å lande På Malta, og kaprerne begynner å drepe passasjerer og kaster en og en ut av flyet. Etter et døgn stormes flyet av egyptiske soldater.

Til sammen ble 59 personer drept og 27 såret. Organisasjonen til Abu Nidal sto bak aksjonen.

Et Egypt Air-fly ble kapret av kaprere fra Abu Nidals terrororganisasjon i 1985. Totalt ble 59 personer drept aksjonen. Foto: PARDI / Ap

5. september 1986 kaprer organisasjonen et Pan Am-fly på flyplassen i Karachi i Pakistan. Flyet er på vei til New York. Pilotene kommer seg unna, og flyet blir stående på flyplassen. Kaprerne vil flys til Kypros. Etter fire timer begynner de å lete etter amerikanere om bord. flyet stormes av sikkerhetstropper. 22 personer blir drept i aksjonen.

Terrorangrep i 20 land

6. september 1986 stormer to menn fra Abu Nidals organisasjon inn i en synagoge i Istanbul. De barrikaderer dørene med jernstenger, kaster granater, og skyter og dreper 22 personer.

27. desember 1985 angriper Abu Nidals folk flyplassene i Roma og Wien samtidig. Terroristene skyter mot det israelske flyselskapet El Als billettutsalg på flyplassene, og dreper 20 mennesker.

Leonardo da Vinci-flyplassen i Roma etter terrorangrepet i 1985. Samtidig foregikk det et angrep på flyplassen i Wien. Foto: AP

Abu Nidals organisasjon skal stå bak flere enn 90 terrorangrep i 20 land fra 1974 til 1992. Rundt 900 ble drept i angrepene. Nidal begikk selvmord i Bagdad i 2002, og organisasjonen gikk i oppløsning.