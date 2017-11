Mann fikk politiet på døra etter å ha netthetset SSB-Meyer

Kommentarene ble skrevet i en Facebook-tråd, og hadde ifølge Sørvest politidistrikts skjermbilder flere likerklikk.

Ifølge Dagsavisen hadde mannen blant annet skrevet om Meyer at «Hun er i ferd med å gjøre Norge til et helvete og må derfor brennes på bålet som heks» og «Hun er så stygg at hun burde ha blitt henrettet på stedet».

Her er Facebook-meldingene som fikk politiet til å reagere:

Foto: Skjermdump fra Facebook, Sør-Vest politidistrikt

«Må tåle såpass kritikk»

Politiet besluttet å oppsøke mannen og konfrontere ham med utsagnene, hvorpå han i starten skal ha gitt uttrykk for at offentlige personer eller politikere «måtte tåle å få såpass kritikk». Han bekreftet også å ha skrevet lignende kommentarer tidligere.

Da fikk han klar beskjed om at det ikke er lov å skrive hva som helst i kommentarfelt på nettet.

– Og utover i samtalen viste han økt forståelse for at han hadde vært for krass i kritikken og skrevet kommentarer som i ytterste konsekvens er straffbare, skriver Sørvest politidistrikt på sin egen Facebook-side.

Ingen straffereaksjon

Politiet opplyser imidlertid at mannen ikke fikk noen straffereaksjon i dette tilfellet.

– Vi har foreløpig ikke reagert med noen straffereaksjon. Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon. Her ble førstnevnte valgt, sier politiadvokat Are Nygård Berg i Sørvest politidistrikt til NTB.