Mann fant 2000 euro: Sier han håpet på finnerlønn – dømt til fengsel for tyveri

Lille julaften 2017 oppdaget den 23 år gamle mannen en gjenglemt veske i taxfreebutikken på Oslo Lufthavn.

Overvåkningsvideoen viser at en eldre mann setter fra seg vesken på en hylle. Noen minutter etter går 23-åringen forbi den på vei inn i tobakksavdelingen.

Idet han kommer ut igjen, står vesken der fortsatt.

OVERVÅKINGSVIDEO: Først i videoen, setter en eldre mann fra seg vesken på en hylle. Så klippes det til noen minutter senere, hvor tiltalte går forbi. Et par minutter etter dette igjen, kommer tiltalte ut og tar veska. Du trenger javascript for å se video. OVERVÅKINGSVIDEO: Først i videoen, setter en eldre mann fra seg vesken på en hylle. Så klippes det til noen minutter senere, hvor tiltalte går forbi. Et par minutter etter dette igjen, kommer tiltalte ut og tar veska.

Mannen forteller til NRK at han kikket oppi vesken. Han hevder han så etter et ID-kort. I vesken lå det store mengder kontanter.

– Det var helt absurd. Jeg har aldri sett så mye kontanter. Jeg gjorde et anslag på at det kanskje var snakk om 50.000 kroner, sier han til NRK.

Pengene var i utenlandsk valuta, blant annet 2000 euro.

På overvåkningsvideoen, ser man mannen plukke noe som kan se ut som et kort ut av vesken. Tiltalte sier det var et ID-kort, noe retten tror ham på.

Hva som skjer etter dette, er 23-åringen og retten uenige om.

– Håpet på finnerlønn

23-åringen hevder at han begynte å lete etter mannen på bildet.

På videoen ser man at 23-åringen går med vesken foran seg ut av butikken.

Han fant aldri mannen på ID-kortet.

Siden det ikke er hittegods-avdeling på utenlandsterminalen på Oslo lufthavn, forteller han at han bestemte seg for å ta vare på pengene selv. Vesken ga han til en ansatt på flyplassen.

– Når det bare var en fyr som jobber med traller, så følte jeg meg ikke sikker på å gi fra meg ansvaret for alt som var oppi den, sier 23-åringen.

Han håpet også på finnerlønn:

– Jeg kan ikke legge helt til side at når en fyr går rundt med 50.000 kroner i cash, så håpet jeg jo på en grei finnerlønn.

Dømt for tyveri

23-åringen forteller videre at han satte seg ned for å spise og forsøke å finne et telefonnummer til eieren, som viste seg å være fra Sør-Afrika. Da han ikke fant det, bestemte han seg for å levere pengene til politiet.

Før han rakk det, sier han at han møtte to vektere.



Men i retten forklarte vekterne at de hadde sett 23-åringen på overvåkningsvideo, etter at fornærmede hadde meldt vesken savnet. En av vekterne oppsøkte 23-åringen og tok ham med seg til den sørafrikanske mannen, og han leverte tilbake pengene.

At han skulle bli tiltalt for tyveri, hadde 23-åringen ikke regnet med, sier han.

Straffeloven § 321 første ledd Ekspandér faktaboks for å ha tatt en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

– Jeg er ganske overrasket, stresset og lei meg.

I dag ble han dømt til 21 dagers betinget fengsel.

Retten trodde ikke på ham

I dommen kommer det frem at retten ikke fester lit til hans forklaring. De peker på flere punkter som de mener taler for at 23-åringen har hatt til hensikt å beholde pengene fra vesken.

Retten tror ikke på at han forsøkte å finne eieren av vesken, og viser til overvåkningsvideoen.

I dommen står det:

«Etter rettens vurdering er det (...) lite ved tiltaltes bevegelser som indikerer at han leter etter noen inne i butikken. (...) Videre finner retten det påfallende at tiltalte ikke kontakter noen av de ansatte i butikken for å gjøre dem oppmerksomme på funnet av vesken.»

ØVRE ROMERIKE TINGRETT: Mannen er tiltalt for tyveri. Foto: Øzgur Tufan / NRK

De tror heller ikke på forklaringen om hvorfor han gav fra seg vesken, og ikke lommeboken. Han forklarte altså at han ønsket å forsikre seg om at den sørafrikanske mannens verdisaker var trygge.

Ifølge dommen lå både pass og betalingskort igjen i vesken da han leverte den fra seg.

«Slik retten ser det, taler denne ombyttingen av kontanter og betalingskort for at tiltalte tok ut lett omsettelige verdier fra vesken før han ga fra seg denne, samtidig som han ga fra seg ID-dokumenter og betalingskort som han ikke like enkelt kunne dra nytte av sammen med vesken.»

Retten mener det er bevist ut over enhver tvil at mannen hadde til hensikt å beholde innholdet i vesken da han tok den med seg ut av taxfreebutikken.

Forsvarer: – Dette er ikke tyveri

FORSVARER: Jan Inge Thesen mener klienten har en god sak. Foto: Martin Roalsø / NRK

Jan Inge Thesen ved Advokatfirmaet Robertsen er mannens forsvarer, han mener dommen er feil.

– Jeg konstaterer at retten mener dette er et grensetilfelle for tyveri. Vi mener dette ikke er tyveri under noen omstendighet. Han har plikt til å ta vare på hittegods som han finner, og ta godt hånd om det.

Thesen mener dommen kan få konsekvenser dersom den blir stående.

– Vi har fått et mye kaldere samfunn. Folk blir redd for å ta vare på ting og vise omsorg for hverandre. Det er en farlig utvikling, sier Thesen.

Nå anker 23-åringen dommen. Til NRK skriver han i en epost at han er uskyldig dømt og skuffet over dommen.