Mann dumpet lass med søppel midt i veien – avslørte seg selv

Lørdag formiddag fikk politiet melding om forsøpling på Breisjøveien i Sørum i Akershus. Midt i veien, foran en bom, hadde en ukjent person dumpet alt fra møbler, malingspann, tepper, tørkestativer til poser med søppel.

Politiet reiste dit og fant etter kort tid ut hvem som sto bak forsøplingen.

– I søppellasset fant vi ting som kunne identifisere mannen. Vi ringte ham og påla ham å fjerne det, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NRK.

Bildene NRK har fått tilgang til viser søppelet som lå igjen på søndag – etter at mannen hadde fått pålegg om å fjerne alt.

– Det viste seg at han ikke hentet alt på lørdag, så vi ba ham dra tilbake, sier operasjonslederen.

SPERRET VEIEN: Søppelet var dumpet midt i veien. Mannen i 20-årene ble pålagt å rydde opp etter seg, men tok ikke med seg alt. Ifølge politiet viser dette bildet søppelet som lå igjen i dag. Foto: Politiet

Kommer til å få bot

Ifølge Sandberg sa mannen i slutten av 20-årene til politiet at han ikke hadde tid til å vente på at søppelfyllingen skulle åpne, og at det var grunnen til at dumpet søppelet i veien.

– Han vil bli bøtelagt, sier operasjonslederen.

Les også: Avslører seg selv med selvangivelser og medisiner

Søppel som dumpes i naturen og på offentlige steder er et gjentakende problem. Stavanger kommune i Rogaland har sett seg så lei på personer som dumper ulovlig avfall, at de har investert i overvåkingsutstyr ved miljøstasjonene i byen for å avsløre søppelsynderne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold i Sør-Øst politidistrikt har tidligere opplyst til NRK at bøtesatsene for forsøpling varierer etter hvor alvorlig forsøplingen er.

– Det koster fra 4000 kroner og oppover. Kaster du i nærheten av kulturminner eller naturreservat er det skjerpende, og prisen du må betale avhenger også av hva slags søppel det er snakk om, sa han til NRK i fjor.

– Du kan bli pålagt å rydde opp, du kan få bot og i verste fall kan det også ende med fengselsstraff, legger han til.