Mann drept i Oslo – ingen pågrepet

Den døde skal være påført stikkskader i overkroppen.

– Vi fikk melding om at en person var knivstukket og blødde mye. Vi var raskt på stedet og det ble det ble satt i gang gjenoppliving. Personen ble tatt med til Ullevål sykehus, men ble erklært død etter kort tid, sa operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo-politiet til NRK tidlig onsdag morgen.

Politiet fikk melding fra folk på stedet som hadde sett det som skjedde.

Tidlig onsdag ettermiddag fortalte politiet at den døde er en mann i 30-årene og at de etterforsker knivstikkingen som et drap.

Ingen er tatt

Drapet skjedde utenfor Anker Apartments i Københavngata på Rodeløkka, i bydelen Grünerløkka. Det er blant annet utleieleiligheter og studentboliger i bygget, som opprinnelig huset Bergene sjokoladefabrikk. Det er ikke klart om de involverte bodde der.

Så langt er ingen pågrepet. Politiet skriver i en pressemelding at det er for tidlig å si noe om motivet bak udåden og om det er noen tilknytning mellom offeret og den eller de som sto bak.

Krimteknikere jobber i Københavngata på Rodeløkka i Oslo Du trenger javascript for å se video. Krimteknikere jobber i Københavngata på Rodeløkka i Oslo

Politiet har startet full drapsetterforskning der de blant annet avhører vitner og snakker med andre folk i området. De ber om at folk som har sett noe, tar kontakt med politiet.

Vitner så hendelsen

Ifølge politiets innsatsleder har de sikret spor på stedet. Politiet har også snakket med folk som har sett det som skjedde.

DRAP: Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 02.45 natt til onsdag. Foto: Kristiane Nerdrum Bøgwald / NRK

Mye tyder på at knivstikkingen skjedde utendørs. Politiet gjør undersøkelser både ute og inne i en blokk.

– Vi søker etter én gjerningsmann, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland.

Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokka 02.45 natt til onsdag, men meldte først om det på Twitter ved 5-tiden onsdag morgen.