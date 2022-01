Klokka 01.28 i natt fekk politiet melding om at ein mann var knivstukken og rykte raskt ut til staden saman med helsepersonell.

Det blei gjort livreddande førstehjelp, men mannen blei erklært død rundt klokka 02.10.

– To personar blei pågripne i nærleiken av åstaden kort tid etter at politiet kom. Desse er sikta for drap og medverknad til drap, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i ei pressemelding.

NRK sin reporter på staden fortel at parkeringsplassen framleis er sperra av og at krimteknikarar framleis er i arbeid i området.

Presthaugvegen er eit roleg område med fleire bustadblokker litt aust for Haugesund sentrum.