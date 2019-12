Mann dømt til tvunge psykisk helsevern etter drap i Drammen

Mannen vart først sikta for vald, men siktinga vart seinare utvida til drap då offeret døydde av skadane han vart påført.

Ifølgje dommen, først omtalt av Drammens Tidende, meiner politiet at 36-åringen slo naboen sin ihel med ein klappstol. Han skal òg, ifølgje Dagbladet, ha brukt ei klokke som slagvåpen.

Den no domfelte mannen forklarte under rettssaka at han ikkje hugsar noko frå drapet. Samtidig hevda han at han handla i nødverje, noko han ikkje fekk medhald i då det ikkje vart funne spor som tyder på at han hadde vorte utsett for vald.

Sa han var konge av Russland og Nato-sjef

Mannen vart greidd ut av sakkunnige, som slo fast at han var psykotisk i gjerningsaugneblinken. Det blir mellom anna grunngitt med eit to timar langt lydopptak av mannen rett etter drapet der han snakka usamanhengande og hevda han var «konge av Russland» og «øvste sjefen i Nato».

Dei sakkunnige meiner òg at han lir av udifferensiert schizofreni og kanskje òg paranoid schizofreni.

Fordi mannen er utilrekneleg kan han ikkje straffast med fengsel. Han blir derfor dømd til tvunge psykisk helsevern, der han vil få behandling inntil det vert vurdert at det ikkje er fare for gjentaking.