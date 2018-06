Mann dømt for å ha lastet ned stjålne nakenbilder av norske jenter

Høsten 2014 gikk Kripos til aksjon mot to adresser i Oslo og Lillestrøm som kunne knyttes til spredningen av bilder fra Snapchat. To personer ble siktet.

Siden aksjonen har Kripos etterforsket og ført to saker for retten. Den siste resulterte onsdag i en dom i Borgarting lagmannsrett på 120 dagers samfunnstjeneste og inndragning av en PC for en 31 år gammel mann.

Påtalemyndigheten vil vurdere å anke straffeutmålingen, skriver Kripos i en pressemelding.

I 2016 ble en 21 år gammel mann dømt i Eidsivating lagmannsrett for heleri etter å ha lastet ned og delt over 36 000 bilder. Saken ble anket til Høyesterett og de opprettholdt straffen for dataheleri på 120 dager.

Trappet opp innsatsen mot hackernettverk

– Politiet tar nå flere og flere som deler og oppbevarer intime og ydmykende bilder og filmer av andre. Økt oppmerksomhet mot dem som deler vil forhåpentligvis få flere til å innse at nedlastning og deling av bildene er ondsinnede overgrep. De som blir eksponert på denne måten vil alltid leve med usikkerheten om at bildene deres vil kunne dukke opp igjen og igjen, sier Ole Kristian Bjørge, politiadvokat i Kripos.

Bildene som ble spredd på nettet i 2014 ble stjålet fra tjenesten Snapsave, som lagrer bilder fra bildedelingsappen Snapchat. I tillegg er det bilder fra stjålne mobiler, PC-er og hackede nettskyer.

Kripos kartla nettstedene der bildene ble delt. En del av bildene kategoriseres som seksualiserte bilder av barn under 18 år.

På forumet der bildene ble delt sitter, ifølge Kripos, et veletablert, norsk guttenettverk som jobber for å finne ut identiteten til jentene, og som samarbeider for å knytte navn og facebook-profiler sammen med stjålne nakenbilder.

Hvordan skal man finne bilder av jenter man kjenner når 200.000 nakenbilder er på avveie, var spørsmålet som meldte seg blant gutter i denne diskusjonen på nettet. Foto: skjermdump

Flere av jentene ble lagt inn i mapper med fylkesnavn på, slik at det skulle bli lettere for andre å finne.

Kripos sier spredningen av bildene gikk ned etter at de aksjonerte.

Alvorlig samfunnsproblem

Dommen legger vekt på at ulovlig deling og oppbevaring av bilder uten samtykke er et alvorlig samfunnsproblem. Den fremhever også at det er dem som deler som står ansvarlige, ikke jentene som har tatt bildene:

« Det forhold at flere av de avbildede kvinnene åpenbart har utvist dårlig nettvett er ikke en formildende omstendighet. Ansvaret for at denne ubetenksomheten er blitt utnyttet, hviler utelukkende på gjerningsmannen.»

Dommen viser at det heller ikke er lov til å være i besittelse av eller dele bilder og videoer av personer som i utgangspunktet har interesse av offentlig eksponering.