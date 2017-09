Mann alvorlig skadet etter knivstikking

– Litt over fire fikk vi en melding om at en person var knivstukket. Personen ble fraktet til akuttmottaket ved Ullevål sykehus med en gang, sier operasjonsleder i Oslo Marita Aune til NRK.

Den fornærmede ble på sykehuset betegnet som alvorlig skadd. Det er to mistenkte gjerningspersoner i saken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiet satt i gang søk etter involverte gjerningspersoner, men har foreløpig ikke fått kontroll med disse.

Politiet jobber fortsatt på stedet med å innhente opplysninger ved å snakke med folk som kan ha befunnet seg i området, sjekke eventuell videoovervåkning og andre tekniske undersøkelser.

– Vi har foreløpig ikke fått bekreftet om identiteten på den skadde. Først ble personen betegnet som alvorlig skadd, jeg fikk nettopp oppdatert at personen skal være utenfor livsfare. Den fornærmede blir tatt vare på av helsepersonell på sykehuset, sier Aune.

To knivepisoder

Rundt midnatt ble en mann i slutten av 30-årene angrepet av flere personer i nærheten av T-banestasjonen på Grorud i Oslo.

Mannen ble påført skader i hoderegionen med kniv. Politiet vet ikke nøyaktig hva som har skjedd.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Episoden skjedde ved en gangbro og videre mot en undergang på Ammerudhellinga i Oslo.

Aune sier det trolig dreier seg om tre personer, og at det fremstår som en uprovosert handling.

– Vi har heller ikke kontroll på de involverte gjerningspersonene, og er avhengig av at folk som eventuelt har sett eller hørt noe, tar kontakt med politiet, da vi har litt lite å gå på per nå i denne saken, sier operasjonsleder Aune til NRK.

Trolig påtent bilbrann

Det har vært en relativt hektisk natt med flere alvorlige hendelser for Oslo-politiet.

I totiden fikk politiet melding om en brann i en bil i Ole Brumms vei på Haugenstua.

– Vi har per nå ingen opplysninger om hvem som kan ha satt i stand brannen, men vi mistenker at brannen er påsatt. Det er ingen grunn til å tro at bilene skulle ta fyr av seg selv på denne tiden på døgnet.

Brannen startet i ett kjøretøy, og spredte seg videre til neste. Politiet har foreløpig ingen mistenkte, og etterlyser opplysninger fra publikum.