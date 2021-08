Mann (34) skoten og drepen av politiet i Sarpsborg

Ein mann blei laurdag skoten og drepen i ein politiaksjon i Sarpsborg. Mannen som blei drepen var ein 34 år gammal mann frå Sverige, opplyser Øst politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet losna skot etter at dei fekk melding om at avdøde følgde etter ein person, bar våpen og verka trugande.

– Både han og den fornærma budde på Tuneheimen vandrehotell, men det er ikkje avdekt nokon nær relasjon mellom partane, seier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt i pressemeldinga.

Politiet har avhøyrt fleire vitne i saka, og skal halde fram etterforskinga utover i neste veke.

Det er lagt ned blomar og tent lys på staden der 34-åringen blei skoten og drepen laurdag. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Blei oppfatta som trugande

Den fornærma har i forklart for politiet at den døde hadde oppsøkt han i leilegheita der han budde. Den no døde mannen var då væpna med ein eller to knivar.

Den fornærma blei redd og stakk frå staden. Avdøde følgde etter.

Politiet blei varsla av vitne, og fekk løyve til å bere våpen då dei rykka ut. Då dei kom i kontakt med 34-åringen, oppfatta dei han som trugande.

Situasjonen eskalerte og politiet meinte det var naudsynt å losne skot, fortalde politiet laurdag.

Spesialeininga for politisaker etterforskar no hendinga.

Både fornærma og avdøde budde på Tuneheimen vandrehotell i Sarpsborg, opplyser politiet. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Tragisk

Visepolitimeister Geir Solem i Øst politidistrikt kallar hendinga tragisk.

– Dødsfallet er på alle måtar eit uønskt og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendinga er belastande for alle involverte, ikkje minst for dei pårørande og etterlatne. Våre tankar går i dag til dei, seier han i pressemeldinga.

Han seier at dei involverte frå politiet blir teke vare på av blant anna leiinga ved Sarpsborg politistasjon og kollegastøtteordninga.

Det har ikkje kome fram opplysningar i saka som gjer at tenestepersonane må takast ut av teneste, men av omsyn til HMS blir dei fritekne for operativ teneste dei neste dagane, seier visepolitimeisteren.