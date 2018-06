Mani Hussaini går av som AUF-leder

SLITT I MOTVIND: Ap-leder Jonas Gahr Støre har ledet at Arbeiderparti i krise det siste året. Avtroppende AUF-leder Mani Hussaini avviser at det har påvirket hans valg om å ikke ta gjenvalg. Her er Støre og Hussaini utenfor Stortinget i valgkampen i fjor.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix