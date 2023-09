Onsdag avslørte NRK at i over halvparten av 200 klagesaker fra pårørende på norske sykehjem i årene 2021 til 2022, brøt sykehjemmene loven.

Forskningssjef Geir Selbæk, ved Nasjonalt senter for aldring og helse mener vi vet for lite om hva som skjer på sykehjemmene i Norge.

– Først og fremst så tror jeg at vi skal ha en bedre overvåkning av det hva som skjer. For strengt talt vet vi ikke så mye om situasjonen i sykehjem, sier han.

Les også: Lovbrudd i halvparten av klager på sykehjem i Norge

Han forteller at på sykehus er det tett evaluering av hva som blir gjort. Det er noe man trenger mer av på sykehjemmene, ifølge Selbæk.

– Også tror jeg vi må satse på ledelse, på kultur, kompetanse, og i tillegg så må vi sørge for at det er nok ressurser.

Problematisk bruk av medisiner

Halvor Goderstad døde etter sykehjemmet i Tvedestrand satte i gang avsluttende, lindrende medisin til 82-åringen.

Ingenting tilsa at han var døende, og familien til Goderstad sier de ikke ble informert om sykehjemmets beslutning.

Statsforvalteren konkluderte med at sykehjemmet brøt helse- og omsorgstjenesteloven.

– Generelt er det et problem med medikament bruk. Jeg vet ikke hva slags sykdom denne personen her hadde, men mange i norske sykehjem har jo demens, sier Selbæk.

I saker hvor pasienten har demens sier Selbæk at de pårørende er en viktig ressurs som alltid skal informeres når man endrer medisinering.

– Pårørende er kanskje det viktigste ressursen og vi må investere mye i å være på lag med pårørende, og kunne bruke dem på best mulig måte for å gi god omsorg for sykehjemspasienten.

Sjokkerende

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, blir trist av å høre hva Goderstad-familien har opplevd.

– Det vondt å høre at pårørende blir satt helt på sidelinjen og at man ikke blir tatt på alvor.

Her er eksempler på klagene som er sendt inn fra pårørende i 2021 og 2022:

Fallskade på sykehjem i Alta I Alta ble en beboer etterlatt på toalettet i rullestolen. Da ansatte ikke kom, prøvde beboeren å reise seg opp for å gå på toalettet - men falt. Beboeren døde senere av skadene. Det ble ikke laget risikoplan, og ikke skrevet i journal at fallet hadde skjedd. Pårørende fikk ikke god nok informasjon om hendelser, som de var på besøk samme dag. Beboer i Kristiansand falt - ble ikke registrert i journal Beboer ved et sykehjem i Kristiansand falt, men dette ble ikke registrert i journal eller avvikssystemet av sykepleier. Det ble ikke informert om videre fra kveldsvakt til nattevakt, som gjorde at beboeren ikke ble sendt til røntgen og behandling gitt. Beboeren ble isteden liggende med lårhalsbrudd i to døgn. Beboer fikk medisiner mot delir isteden for økt bemanning Beboer med delir i forbindelse med demens ble behandlet med medikamenter for å unngå uro. Klager mente mange medikamenter var årsakene til beboerens symptomer. Medikamentene ble avsluttet og beboer viste bedring. Statsforvalteren mener sykehjemmet ikke ga forsvarlig helsehjelp ved at behovet for økt bemanning ble erstattet med medisiner, som forverret beboeren delir. Statsforvalteren mente dette sannsynligvis ikke var eneste eksempelet i kommunen. Beboer lå med lårhalsbrudd i 16 dager Beboer i Karmøyfalt og pådro seg lårhalsbrudd. Dette ble oppdaget først etter 16 dager. Fra pasienten falt til lårhalsbruddet blir påvist, er det daglig, ofte flere ganger daglig, i journal beskrevet at beboer gir uttrykk for smerte og uro ved stell, berøring og endring av stilling.

Trøen sier at det er krevende å være pårørende i norske helsetjenester i dag.

– At halvparten klagesakene viser seg å være lovbrudd er rett og slett sjokkerende, og jeg er også veldig bekymra for at det er mørketall her. Det er ikke alle som klager, som også er en påkjenning. Vi må gjøre mer på dette området og ta pårørende på alvor.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, sier hun blir lei seg av å høre om hva familien til Halvor Goderstad har opplevd. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Hun legger til at man er nødt til å sikre faglært helsepersonell i helsetjenestene.

– Vi må bygge den kompetansen hver dag og må sikre at det helsepersonellet vi har utdanner seg, og videreutdanner seg. De må trives i jobben og ha lyst til å være der.