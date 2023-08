Gjensidige, If og Tryg Forsikring har fått inn nær 2000 skademeldinger etter styrtregnet og flommene i Oslo og Viken de siste dagene.

– Bare siden søndag har If alene fått inn 750 skademeldinger etter styrtregnet i helga,

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If forteller at det har kommet inn rundt 11.000 skademeldinger etter ekstremværet i august. Foto: Pressefoto / If

forteller kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han forteller at med skadene etter ekstremværet «Hans», og flommer ble rundt 9000 skader meldt inn til forsikringsselskapene.

Alle skadene fra helga kommer på toppen av det.

– Tusenvis av folk som trenger hjelp til å fjerne vann, tørke og bygge opp igjen, sier Clementz.

Men kapasiteten er sprengt.

Flyttet fra andre landsdeler

Styrtregn, ekstremvær og flommer gjør at det er stor pågang hos forsikringsselskapene og deres samarbeidspartnere.

– Når tusenvis av folk trenger hjelp akkurat i øyeblikket, så blir det kapasitetsproblemer. Det må vi være åpne og ærlig på, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Forsikringsselskapene har faste samarbeidspartnere i håndverksbransjen som hjelper med å fjerne vann, tørke og bygge opp igjen for kundene.

Et hus i Hokksund er delvis under vann for andre gang på under en måned. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

If, og andre forsikringsselskaper, har flyttet håndverkere fra andre landsdeler til Østlandet for å hjelpe til. De har vært i sving siden ekstremværet «Hans» slo ned i starten på august, opplyser han.

Presset arbeidsmarked

Direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL sier at nedgangen i salg av nye boliger kan frigjøre noe kapasitet i bygg- og anleggsbransjen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Direktør Bård Folke Fredriksen i Norges Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tror det forsikringsbransjer forteller om stemmer.

– Akkurat nå er det et skikkelig presset arbeidsmarked, sier Fredriksen.

Han forteller at det har vært mangel på kvalifiserte fagarbeidere i Norge over lang tid, men at nedgangen på salg av nye boliger kan gjøre at det blir mer kapasitet i tiden fremover.

Skadene kan forverres

Bransjedirektør for drift og service Jorulf Brøvig Silde i NHO Service og Handel er også bekymret for den sprengte kapasiteten etter ekstremværet i august.

Han forteller at ansatte og bedrifter i byggebransjen jobber på spreng for å lette på trykket.

– Man bruker de overtidsbestemmelsene som finnes, og med de søknadsmulighetene som er der. Vi har hatt en god dialog med arbeidstilsynet rundt dette.

Han sier at med alle skadene etter ekstremværet, kan man vente en større kø på å få utført håndverkerarbeid i tiden fremover.

Den sprengte kapasiteten i byggebransjen kan føre til følgeskader. Ifølge Silde må man handle raskt i tiden etter vannskader. Jo mer tid som går, jo større blir risikoen for at skaden blir mer alvorlig.

Et gulv i Nesbyen har fått muggsopp etter flommen. Foto: Mycoteam as

– Da blir den tiden du eventuelt må borte fra huset eller leiligheten lenger. Kostnaden blir større, alt blir egentlig mer komplisert, sier han.

Henter håndverkere fra Sverige

Men nå trengs mer hjelp. Akkurat nå er det håndverkere på vei fra Sverige. Foreløpig er det rundt 20 svenske håndverkere som skal hjelpe til med arbeidet etter ekstremværet.

– Men når vi vet det er tusenvis av mennesker som trenger hjelp, blir det jo dessverre bare en dråpe i havet, men det hjelper litt, sier Clementz.

Flomvernet klarte ikke å holde vannet unna nabolaget i Steinberg. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Han legger til at for nevenyttige folk kan det være et alternativ å få et kontantoppgjør fra forsikringsselskapet.

Da kan man komme raskere i gang på egen hånd, eller leie inn hjelp utenom forsikringsselskapet, og bruke kontantoppgjøret til å betale med.

Vanskelig å si hvor store verdier

En kjeller har blitt oversvømt etter styrtregnet i helgen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

For helgens uvær er det vanskelig å si hvor store verdier som er blitt ødelagt. Det er altfor tidlig å anslå, ifølge Sigmund Clementz i If.

– Her er det stor variasjon i skader fra de som har fått litt vann på parketten i kjelleren til de som har fått et svømmebasseng, sier han.

Men ofte er det snakk om skader for 4–500.000 kroner om det er snakk om en innredet kjeller med bad. En gjennomsnittsskade ved vanngjennomtrenging er rundt 60.000 i kjeller.